Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro.

Sf. Sofian de la Antim pomenit în mod deosebit în Arhiepiscopia Muntelui Liban: Calendar ortodox și slujiri în cinstea sa

Sf. Cuv. Sofian de la Antim va fi cinstit în mod deosebit în Arhiepiscopia Muntelui Liban, a transmis Preasfinţitul Părinte Qais Sadiq, Episcop de Erzurum și păstorul comunității arabilor ortodocși din România (Patriarhia Antiohiei).

Mitropolitul Iosif, mesaj pentru tineri prin intermediul unui influencer: Calea iubirii este dificilă, dar frumoasă

Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale a acordat un interviu influencerului creștin Baladiguide, în care a vorbit despre o carte publicată de Înaltpreasfinția Sa în limba franceză și intitulată „La voie du difficile amour” („Calea iubirii dificile”).

Mesajul Mitropolitului Petru de Ziua Independenței Rep. Moldova: Libertatea se apără și se cultivă prin credință

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a transmis un mesaj miercuri, de Ziua Independenței Republicii Moldova.

Biserica de lemn pentru primul cimitir ortodox din Japonia este gata. Mai este nevoie de fonduri pentru transport

După ce ortodocșii români din Japonia au achiziționat o parcelă unde cei adormiți să fie înmormântați creștinește, ei au comandat și construirea unei bisericuțe de lemn în stil maramureșean. Aceasta a fost realizată în România, iar în prezent se face colectă pentru transportarea ei în Japonia.

Preotul Stelian Tofană a vorbit la Bacău despre „Sfântul Dometie cel Milostiv sau o altă față a iubirii”

Parohia „Izvorul Tămăduirii” din Bacău a găzduit duminică o conferință duhovnicească intitulată „Sfântul Dometie cel Milostiv sau o altă față a iubirii”.

