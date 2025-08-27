Preotul Stelian Tofană a vorbit la Bacău despre „Sfântul Dometie cel Milostiv sau o altă față a iubirii”

Parohia „Izvorul Tămăduirii” din Bacău a găzduit duminică o conferință duhovnicească intitulată „Sfântul Dometie cel Milostiv sau o altă față a iubirii”.

În contextul Anului Omagial al Centenarului Patriarhiei Române și al Anului Comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, evenimentul l-a avut ca invitat pe pr. Stelian Tofană, reputat cadru didactic la Catedra de Studiul Noului Testament din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Conferința a deschis seria întâlnirilor organizate în cadrul Centrului de Socializare pentru Vârstnici „Sf. Petru Movilă”, având ca scop promovarea chipurilor de lumină ale Ortodoxiei românești din secolul trecut – mari duhovnici și mărturisitori, pilde de credință și statornicie în Hristos.

Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț

Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț (15 octombrie 1924 – 6 iulie 1975) a fost evocat de către părintele profesor Stelian Tofană, care a subliniat profunda trăire duhovnicească, smerenia și dragostea nemărginită a celui cunoscut drept „Apostolul Moților” pentru lucrarea sa pastorală neobosită în Munții Apuseni.

Sf. Dumitru Stăniloae îl numea pe Sf. Cuvios Dometie „un erou al credinţei, un suflet de mare sfinţenie şi puritate”, cuvinte care au fost reluate în cadrul conferinței ca o sinteză a unei vieți închinate total lui Dumnezeu și oamenilor.

La final, participanții și-au exprimat recunoștința față de părintele profesor Stelian Tofană pentru profunzimea și claritatea cu care a împărtășit aspecte din viața și lucrarea Sfântului Dometie.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului