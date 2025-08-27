Biserica de lemn pentru primul cimitir ortodox din Japonia este gata. Mai este nevoie de fonduri pentru transport

După ce ortodocșii români din Japonia au achiziționat o parcelă unde cei adormiți să fie înmormântați creștinește, ei au comandat și construirea unei bisericuțe de lemn în stil maramureșean. Aceasta a fost realizată în România, iar în prezent se face colectă pentru transportarea ei în Japonia.

„Aceasta este biserica de lemn care va deservi Cimitirul Ortodox din Minami Alps, Yamanashi!”, a anunțat Părintele Paroh Daniel Corîu pe pagina de Facebook a Parohiei Tokyo.

„Cu ajutorul dumneavoastră, donatorii și susținătorii noștri, am reușit să construim și să asamblăm bisericuța în România. În luna august, aceasta a fost dezasamblată și împachetată pentru transportul spre Japonia.”

Costurile de transport sunt destul de serioase, de aproximativ 12.000 Euro, astfel că orice contribuție este binevenită. Donatorii vor fi pomeniți la Sfintele Liturghii din Japonia.

Cimitirul achiziționat de români în provincia Yamanashi este primul cimitir ortodox din Japonia, unde budismul și shintoismul prescriu incinerarea. Vor fi primiți și credincioși ortodocși de alte naționalități care își doresc o înmormântare creștinească.

Parohia Tokyo este pusă sub ocrotirea Sf. M. Mc. Gheorghe, iar cimitirul sub ocrotirea Sfintei Treimi.

Donații

Euro

IBAN EURO: RO32RNCB0075004895030002

Beneficiar EURO: PATRIARHIA ROMANA

Lei

IBAN RON: RO59RNCB0075004895030001

Beneficiar RON: PATRIARHIA ROMANA – PAR. TOKIO

Date suplimentare

CUI: 4430779

SWIFT: RNCBROBU

Detalii plată: Pt Parohia Sf. Gheorghe Tokyo

Mai multe informații la numărul de telefon +818078017382 (WhatsApp și Line).

Foto credit: Parohia Tokyo