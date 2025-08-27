Mesajul Mitropolitului Petru de Ziua Independenței Rep. Moldova: Libertatea se apără și se cultivă prin credință

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a transmis un mesaj miercuri, de Ziua Independenței Republicii Moldova.

„În această zi de sărbătoare națională, când aniversăm proclamarea independenței Republicii Moldova, aducem recunoștință lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să trăim vremuri de libertate și să ne putem manifesta credința, limba și identitatea pe care strămoșii noștri le-au apărat cu jertfă și cu prețul vieții”, afirmă Părintele Mitropolit Petru.

„Dincolo de sentimentele patriotice, ziua de 27 august este o chemare la aducere-aminte și la responsabilitate. Este clipa în care ne reînnoim în suflet conștiința că libertatea nu se câștigă o dată pentru totdeauna, ci se apără și se cultivă prin credință, unitate și jertfă.”

„Unde este Duhul Domnului, acolo este libertate (II Corinteni 3, 17), ne învață Sfânta Scriptură, arătând că adevărata independență izvorăște din comuniunea cu Dumnezeu și din trăirea în adevăr”, subliniază Înaltpreasfinția Sa.

Libertate construită prin jertfă

În continuare, Mitropolitul Petru al Basarabiei amintește că „independența s-a construit pe suferința și rugăciunea mucenicilor și mărturisitorilor neamului: preoți și monahi deportați, țărani și intelectuali persecutați, bunici ai noștri care nu și-au uitat limba și credința, chiar în cele mai grele timpuri”.

Înaltpreasfinția Sa îi menționează cu recunoștință atât pe unul dintre noii sfinți români recent canonizați, Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, cât și pe intelectualii Ion și Doina Aldea-Teodorovici, Grigore Vieru, Leonida Lari, Nicolae Dabija și mulți alții.

„Așa cum Unirea din 1918 a fost pregătită și înfăptuită prin lucrarea Bisericii, la fel și redeșteptarea națională de la sfârșitul veacului XX a purtat amprenta jertfei credincioșilor și a clericilor care s-au dorit liberi și din nou împreună cu Țara și Biserica-Mamă”, subliniază Mitropolitul Basarabiei.

„Printre primele aspirații ale acestei renașteri s-a aflat reactivarea Mitropoliei Basarabiei, semn al dorului de unitate și de continuitate cu istoria noastră firească.”

Independența nu înseamnă izolare

Părintele Mitropolit Petru menționează că, în efortul de construire al unei societăți demne și prospere, nu trebuie să uităm că „independența nu înseamnă izolare, ci asumarea locului nostru firesc în concertul popoarelor libere, europene, păstrând cu credincioșie darurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit: credința ortodoxă, limba română și legătura de sânge și istorie cu întreaga noastră familie românească”.

Înaltpreasfinția Sa își încheie mesajul transmițând binecuvântări și rugându-se ca „Republica Moldova să rămână stat al valorilor creștine, al libertății și al demnității, iar fiecare familie să trăiască bucuria unității întru Hristos”.

în 27 august 1991, Republica Moldova a adoptat Declarația de Independență față de Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS).

Foto credit: Mitropolia Basarabiei