Mitropolitul Iosif, mesaj pentru tineri prin intermediul unui influencer: Calea iubirii este dificilă, dar frumoasă

Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale a acordat un interviu influencerului creștin Baladiguide, în care a vorbit despre o carte publicată de Înaltpreasfinția Sa în limba franceză și intitulată „La voie du difficile amour” („Calea iubirii dificile”).

Tânărul l-a rugat să explice titlul, iar părintele mitropolit a amintit că dragostea lui Dumnezeu pentru om a parcurs un drum dificil, deoarece a trecut în mod concret prin Fiul Său, Care a asumat această dragoste pe Cruce, asumându-și toate păcatele noastre de la începutul lumii și ștergându-le prin jertfa Sa.

„De aceea am numit-o Calea iubirii dificile, dar și pentru că omul care își asumă să-L iubească pe Dumnezeu, să se iubească pe sine și să-l iubească pe celălalt trebuie să parcurgă și el un drum”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„Există o cale dificilă pentru a ajunge la măsura acestei iubiri sau pentru a înțelege ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu, să te iubești pe tine însuți, dar în același timp să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți.”

„Aceasta este ceea ce schimbă lumea, aceasta este ceea ce transfigurează lumea și viața umană și relația omului cu celălalt și relația omului cu Dumnezeu”, a mai precizat Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale.



Antologia cuprinde 40 de texte duhovnicești adresate tinerilor, părinților, precum și celor care se află la sfârșitul vieții și pe care îi așteaptă „nu un Dumnezeu al judecății, un Dumnezeu al pedepsei, ci un Dumnezeu al iubirii”, transmite mitropolitul român.

Preotul și iubirea

Autorul interviului l-a rugat să vorbească și despre iubirea manifestată prin vocația preoțească. „Eu obișnuiesc să le spun preoților că, dacă nu ne iubim aproapele, nu putem fi preoți”, a răspuns Înaltpreasfințitul Părinte Iosif.

„Nu este suficient să ne iubim pe noi înșine, să iubim cântările Bisericii, poate rugăciunea Bisericii, teologia. Trebuie să-l iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru în aceeași măsură, dar să-l iubim efectiv ca pe noi înșine, pentru că viața preotului este o viață de renunțare la sine.”

Tinerii și iubirea

Întrebat cum li se poate explica mai bine tinerilor ce este iubirea, Părintele Mitropolit Iosif a subliniat: „A iubi pe celălalt înseamnă a te sacrifica pentru el”.

Iubirea motivată strict de plăcere este una egoistă, a adăugat Înaltpreasfinția Sa: „Sacrificiul este că te iubesc, dar nu te sacrific pe tine pentru mine, ci mă sacrific eu pentru tine”.

„Este ca o mamă care își iubește copilul, ca un tată care își iubește copiii, sacrificându-se. Dar, sacrificându-se, îi învață pe copiii săi să se sacrifice la rândul lor pentru fratele sau sora lor și, poate, puțin mai târziu, pentru părinții lor.”

Antoine, autorul interviului, este un tânăr copt interesat de diversitatea Bisericilor creștine și de cultura și tradițiile lor, precum și de promovarea comunității ortodocșilor orientali francofoni.

El este prezent sub numele Baladiguide atât pe Instagram, cât și pe Tik Tok, unde interviul cu Mitropolitul Iosif a avut aproape 22.000 de vizualizări. Unele dintre filmulețele făcute de tânăr la mănăstirile românești au avut peste 30.000 de vizualizări pe Tik Tok.

Foto credit: Youtube / Doxologia.ro (arhivă)