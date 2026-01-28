Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Cum poți ajuta la edificarea Catedralei Naționale? Donează 3,5% din impozitul pe venit prin Formularul 230

Persoanele care au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în 2025 pot redirecționa 3,5 % din impozitul pe venit către Catedrala Națională.

Citește mai mult.

Bucuria întoarcerii la Hristos: Un tânăr norvegian și fiica sa au fost botezați de Episcopul Europei de Nord

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a săvârșit duminică Taina Sfântului Botez pentru un tânăr norvegian în vârstă de 22 de ani și fiica acestuia nou născută.

Citește mai mult.

Episcopia Basarabiei de Sud a donat un spital mobil regiunii Odesa din Ucraina

Episcopia Basarabiei de Sud a donat un spital mobil regiunii Odesa din Ucraina, ceremonia oficială desfășurându-se sâmbătă, atunci când Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a predat vehiculul Administrației regionale.

Citește mai mult.

Părintele Proclu Nicău va fi pomenit la Mănăstirea Sihăstria Putnei

Părinții din obștea mănăstirii sucevene Sihăstria Putnei vor oficia parastasul pentru Părintele Proclu Nicău sâmbătă 31 ianuarie 2026.

Citește mai mult.

Victimele Holocaustului, comemorate la București: Apel ferm împotriva urii, extremismului și antisemitismului

O ceremonie dedicată Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului a avut loc luni la Templul Coral din București, potrivit Radio România Actualități.

Citește mai mult.