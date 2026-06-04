700 de copii din centrele sociale ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei au participat la un flashmob în centrul orașului

Aproximativ 700 de copii din cele 30 de centre sociale ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei au participat joi la un amplu flashmob organizat în centrul Cetății Alba Iuliei.

Evenimentul a debutat la Catedrala Reîntregirii cu o slujbă de Te Deum. Copiii au pornit după slujbă în defilare prin Cetatea Alba Iuliei, în sunetul fanfarei Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, îndreptându-se spre Piața Cetății, unde a avut loc programul artistic.

Momentul central al zilei a fost reprezentat de flashmobul pregătit de copiii din centrele sociale, care au dansat și au cântat împreună pe melodia special adaptată pentru această ediție. Mesajul transmis a fost „Hai cu noi!”, o invitație adresată tuturor celor care aleg să sprijine copiii în drumul lor spre maturitate.

„Astăzi am văzut un moment artistic deosebit, precum și bucuria unor copii care au prins curaj, au cântat împreună și au spus, într-un fel foarte simplu, că vor să fie însoțiți pe drumul lor. Hai cu noi! este chemarea lor, iar pentru noi rămâne o responsabilitate frumoasă: să le fim aproape, să îi încurajăm și să îi ajutăm să privească spre viitor cu încredere”, a declarat Daniela Truța, director executiv al Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia și manager al proiectului.

Copii în zbor spre viitor

La finalul manifestării, copiii și educatorii s-au așezat în forma literei „V”, simbolul ediției din acest an, asociat viitorului, visurilor și încrederii în propriile posibilități.

Participanții au rostit mesajul „Suntem copiii în zbor spre viitor!”, după care au eliberat spre cer sute de baloane colorate, împreună cu Fumigenele multicolore și efectele vizuale. După programul artistic din Piața Cetății, copiii au participat la o masă festivă.

Organizatorii au mulțumit personalului centrelor sociale, voluntarilor și tuturor celor care au contribuit la desfășurarea evenimentului, între care voluntarii Asociației Emanoil, Fanfara Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Radio Reîntregirea și sponsorii implicați în susținerea manifestării.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în cadrul proiectului „Copii pentru viitor! – Program de suport pentru copil și familie”, implementat în parteneriat cu Primăria Comunei Șona și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Foto credit: Facebook / Asociația Filantropică Ortodoxă Alba Iulia