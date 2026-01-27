Victimele Holocaustului, comemorate la București: Apel ferm împotriva urii, extremismului și antisemitismului

O ceremonie dedicată Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului a avut loc luni la Templul Coral din București, potrivit Radio România Actualități.

Au participat la manifestare reprezentanți ai autorităților statului, ai corpului diplomatic, ai membrilor comunității evreiești, și ai cultelor religioase. Printre cei prezenți a fost și Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal.

Evenimentul a debutat cu depunerea de coroane și jerbe de flori la monumentul din curtea Templului Coral, urmată de momente de reculegere și rugăciune pentru victimele Holocaustului și ale Pogromului legionar antievreiesc din București din ianuarie 1941.

Biserica Ortodoxă Română

Patriarhul României a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, care a fost citit de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon.

În mesaj, s-a subliniat importanța păstrării memoriei victimelor și a fost condamnată orice formă de violență, ură și discriminare.

Totodată, au fost evocate activitățile a patru ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române care, în perioada Holocaustului, au ales să ajute familiile de evrei: Patriarhul Nicodim Munteanu, Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, Mitropolitul Tit Simedrea al Bucovinei și Episcopul Andrei Magieru al Aradului.

Combaterea urii

În cadrul ceremoniei au luat cuvântul mai mulți oficiali ai statului român, printre care președintele Senatului României, Mircea Abrudean, și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care au evidențiat semnificația istorică a Holocaustului și necesitatea combaterii antisemitismului, extremismului și discursului instigator la ură.

Oficialii au atras atenția asupra faptului că memoria victimelor nu privește doar trecutul, ci obligă societatea contemporană la vigilență, educație și reacții ferme în fața oricăror derapaje.

De asemenea, a fost subliniat rolul colaborării dintre autorități, comunitățile religioase și societatea civilă în prevenirea xenofobiei și a radicalizării, precum și importanța transmiterii acestor valori către noile generații.

