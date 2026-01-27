Bucuria întoarcerii la Hristos: Un tânăr norvegian și fiica sa au fost botezați de Episcopul Europei de Nord

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a săvârșit duminică Taina Sfântului Botez pentru un tânăr norvegian în vârstă de 22 de ani și fiica acestuia nou născută.

Slujba a avut loc în biserica Misiunii ortodoxe române din insula Skjervøya, din nordul Norvegiei. Lăcaș de cult poartă hramul Sfinților Ierarhi Leontie de la Rădăuți, Iacob Putneanul și Pahomie de la Gledinul Bistriței.

Episcopul Macarie a subliniat importanța întoarcerii la Hristos și a primirii Sale în viața fiecărui om: „Ne bucurăm și pentru convertirea fratelui nostru norvegian Hakon Edvin și a fetiței sale Aurora Iosefina și pentru întoarcerea sufletelor la Hristos, fiindcă important este să-L primim pe Hristos, să-L adăpostim în casa inimilor noastre și să dobândim o casă în veșnicie, asemenea lui Zaheu vameșul”.

„Ne bucurăm și împreună răzbim și în aceste locuri și cu dogoarea rugăciunii biruim și acest ger năprasnic”, a mai spus Preasfinția Sa.

În aceeași zi, ierarhul a oficiat și Taina Sfintei Cununii pentru tânărul proaspăt botezat și soția sa, Cristina, de origine ucraineană, binecuvântând astfel întemeierea unei noi familii creștine în diaspora nordică.

Totodată, credincioșii au avut posibilitatea de a participa la Taina Sfântului Maslu, săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie împreună cu un sobor de clerici.

