Părintele Proclu Nicău va fi pomenit la Mănăstirea Sihăstria Putnei

Părinții din obștea mănăstirii sucevene Sihăstria Putnei vor oficia parastasul pentru Părintele Proclu Nicău sâmbătă 31 ianuarie 2026.

În 28 ianuarie se împlinesc nouă ani de la trecerea la cele veșnice a monahului.

Program liturgic

08:30 – Sfânta Liturghie;

10:30 – Parastasul pentru Monahul Proclu;

11:30 – Agapă frățească.

Despre Părintele Proclu

Sihăstria Putnei este mănăstirea de metanie a Părintelui Proclu Nicău. Monahul a ucenicit la Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, județul Neamț.

Din sfaturile părintelui:

„Să ne rugăm așa: «Doamne, iartă-i, că ei din cauza noastră au greșit. Doamne, te rog, nu-i pedepsi din cauza mea, că eu am fost vinovat» și mă rog la Bunul Dumnezeu să nu-i pedepsească, ca Bunul Dumnezeu să-i mântuiască.”

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Sihăstria Putnei