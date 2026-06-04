Sfinții Martiri Militari, ocrotitori ai Armatei Române, vor avea o zi comună de cinstire

Sfinții Martiri Militari, cinstiți de Biserică drept ocrotitori ai Armatei Române și modele de mărturisire a credinței, vor avea o zi comună de prăznuire în calendar.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit miercuri ca în data de 26 octombrie să fie marcată sărbătoarea Soborului Sfinților Martiri Militari. Au fost aprobate de asemenea, textelor liturgice ale sărbătorii.

În Sinaxarul aprobat de Sfântul Sinod se arată că noua sărbătoare îi reunește pe toți sfinții militari care au mărturisit credința în Hristos și au primit cununa muceniciei.

Între sfinții pomeniți în cadrul Soborului se află Sfântul Mucenic Longhin Sutașul, martor al Răstignirii Domnului, precum și marii mucenici militari cinstiți în întreaga lume ortodoxă. În total, sunt 20 de sfinți militari martiri pomeniți în cadrul acestei sărbători.

Legătura cu istoria românilor

În text se amintește de legătura unora dintre acești sfinți cu istoria românilor. De asemenea, este evocată tradiția potrivit căreia Sfinții Mari Mucenici Gheorghe, Dimitrie și Procopie au sprijinit în chip minunat oștile lui Ștefan cel Mare.

„Sfântul Gheorghe a fost considerat, încă din secolul al 15-lea, apărător al oștirii Moldovei și este și astăzi ocrotitorul Forțelor Terestre ale Armatei Române”, au precizat autorii Sinaxarului.

În sobor sunt incluși și martirii daco-romani din primele veacuri creștine, între care Sfinții Iuliu Veteranul, Isihie, Dasie și Marele Mucenic Nichita.

Modele pentru militari și credincioși

În textul aprobat de Sfântul Sinod este evidențiată viața acestor sfinți, care arată posibilitatea sfințirii și în cadrul slujirii militare.

„Ei sunt modele vrednice pentru toți credincioșii, dar mai ales pentru militari și pentru toți cei care lucrează în cadrul forțelor armate, dovedind că viața în Hristos se poate împlini în cei ce au ales această profesie și poate aduce bogate roade duhovnicești”.

Noua sărbătoare a fost rânduită și în contextul apropierii dintre Ziua Armatei Române și sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, „ca o mărturie a conlucrării Bisericii și Armatei întru păstrarea identității și virtuților poporului român dreptcredincios”.

O sărbătoare similară există și în Patriarhia Ecumenică, unde Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Constantinopolului a aprobat în anul 2019 instituirea „Soborului Sfinților Militari”, cu zi de prăznuire în data de 8 iulie.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Putna