Pregătiri pentru proclamarea locală: Patriarhul Daniel a sfințit racla cu moaștele Sf. Elisabeta de la Pasărea

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit joi, la Palatul Patriarhiei, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea și trei icoane relicvar.

Evenimentul a avut loc în ajunul proclamării locale a canonizării sfintei, care va fi oficiată vineri, la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov, împreună cu cea a Sfintei Cuvioase Filofteia, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

Patriarhul României a prezentat principalele repere din viața Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.

„Aceasta a dus o viață aspră de nevoință”, a spus Părintele Patriarh Daniel, amintind că Sfânta Elisabeta a intrat în obștea Mănăstirii Pasărea la vârsta de 16 ani și și-a petrecut viața „în rugăciune și în smerenie”.

Totodată, Preafericirea Sa a evocat perioada petrecută de sfântă în Țara Sfântă, unde a slujit la așezământul românesc din Ierusalim, precum și anii de pustnicie din munți: „În 2003 s-a întors în țară și a pustnicit în Muntele Giumalău din județul Suceava până în anul 2006, când s-a întors la Mănăstirea Pasărea și a devenit schimonahie”.

O proclamare cu dublă însemnătate

Referindu-se la proclamarea locală a canonizării, Patriarhul României a explicat dubla semnificație a sărbătorii de la mănăstirea ilfoveană.

„Această coincidență a zilei de proclamare a celor două cuvioase maici de la Pasărea arată că în diferite timpuri Dumnezeu a sfințit viața celor care L-au căutat pe El și au împlinit voia Lui în viața lor”, a subliniat Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a evidențiat faptul că cele două sfinte aparțin unor epoci diferite, dar sunt unite prin aceeași chemare la sfințenie.

„Sfânta Cuvioasă Filofteia a trecut la Domnul în anul 1833, în același an ca și Sfântul Serafim de Sarov, iar Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea este printre sfinții recent canonizați, cea mai aproape de zilele noastre, trecând la Domnul în anul 2014”.

Racla în care au fost așezate moaștele sfintei a fost oferită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Acoperământul brodat a fost dăruit de stavrofora Maria Magdalena Vrânceanu, stareța Mănăstirii Copou din Iași, împreună cu maicile, iar monahia Loida Iovanesc, stareța Mănăstirii Sita Buzăului a oferit în dar veșmintele de pânză.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene