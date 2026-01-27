Cum poți ajuta la edificarea Catedralei Naționale? Donează 3,5% din impozitul pe venit prin Formularul 230

Persoanele care au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în 2025 pot redirecționa 3,5 % din impozitul pe venit către Catedrala Națională.

Donația nu are impact asupra veniturilor personale, procentul este redirecționat din impozitul pe venit plătit statului.

Conform Codului Fiscal, orice contribuabil poate dispune direcţionarea a până la 3,5% din impozitul datorat pentru susținerea unităților de cult sau entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii.

Cum se completează Formularul 230?

Pentru direcţionarea a până la 3,5% din impozit către Patriarhia Română – Catedrala Mântuirii Neamului se completează Formularul 230. Contribuabilul trebuie să completeze doar secţiunea DATE DE INDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI (Nume, Prenume, CNP) şi să semneze în caseta: Semnătură contribuabil.

Formularul se completează în două exemplare și se depune la organul fiscal central competent.

Originalul trebuie depus la organismul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa de domiciliu sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.

Totodată, formularul original poate fi depus și la organismul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit. Contribuabilul trebuie să păstreze o copie a formularului. Termenul limită pentru depunerea Formularului 230 este 25 mai.

Pentru informaţii suplimentare puteţi utiliza numerele de telefon 021.406.82.79 şi 021.406.71.83 de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 15:00. Pe site-ul oficial al Catedralei Naționale se regăsesc și alte metode de donație.

