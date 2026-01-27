Episcopia Basarabiei de Sud a donat un spital mobil regiunii Odesa din Ucraina, ceremonia oficială desfășurându-se sâmbătă, atunci când Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a predat vehiculul Administrației regionale.

În cadrul acestei vizite, Preasfinția Sa a fost însoțit de către Claudiu Tătaru, Consulul General al României la Odesa, Alexandrin Moiseev, deputat în Parlamentul României și părintele Mihail Stegărescu, protopop de Ismail.

Potrivit Episcopiei Basarabiei de Sud, acțiunea filantropică a fost posibilă cu sprijinul dr. Petre Oprean și al Spitalului „Lukas” din Laslea, județul Sibiu.

Delegația Episcopiei a vizitat Spitalul Municipal din Odesa, cea mai veche instituție medicală din oraș, cu o vechime de peste două secole.

România și Ucraina, în dialog constant

În continuare, PS Veniamin a avut o întrevedere cu reprezentanții administrației publice locale și regionale.

Discuțiile au scos în evidență contribuția Bisericii Ortodoxe Române la ajutorarea ucrainenilor refugiați, dar și a celor rămași în Ucraina. Solidaritatea Bisericii Ortodoxe Române s-a manifestat prin ajutorul umanitar trimis în Ucraina, cu precădere în zonele afectate de conflict. În acest efort s-au implicat eparhiile românești din țară și diaspora.

Preasfințitul Părinte Veniamin a prezentat situația ucrainenilor din România și sprijinul de care se bucură din partea Statului Roman și a Bisericii Ortodoxe Române, care-i sprijină pentru păstrarea valorilor identitare.

Stadiul relațiilor dintre cele două țări a fost abordat de Consulul General al României la Odesa, Claudiu Tătaru, care a reafirmat deschiderea României și a poporului român pentru cetățenii din țara vecină, în contextul războiului.

Cele două delegații și-au exprimat speranța în încheierea războiului și în restabilirea păcii.

