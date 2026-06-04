Sfântul Gavriil Georgianul, cel Nebun pentru Hristos, va fi inclus în calendarul Bisericii Ortodoxe Române

Sfântul Cuvios Mărturisitor Gavriil Georgianul, cel Nebun pentru Hristos, va fi inclus începând de anul viitor în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea a fost aprobată de Sfântul Sinod, în ședința de lucru desfășurată miercuri la Palatul Patriarhiei.

Totodată, au fost aprobate și textele liturgice dedicate cinstirii sfântului, care va fi sărbătorit anual în data de 2 noiembrie.

Propunerea a fost înaintată în urma participării delegației Patriarhiei Române la funeraliile Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei. Cu acest prilej, reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române au ajuns și la Mănăstirea Samtavro, locul unde Sfântul Gavriil și-a petrecut ultimii ani ai vieții.

Evenimentul reprezintă un gest de reciprocitate față de Biserica Ortodoxă Georgiană, care a inclus anterior în calendarul său mai mulți sfinți români.

În anul 2022, Mănăstirea Paltin-Petru Vodă a primit în dar un fragment din moaștele Sfântului Gavriil Georgianul, oferit de părintele Matei Tulcan, parohul român din Montecatini Terme, Italia.

Scurtă biografie

Sfântul Cuvios Mărturisitor Gavriil Georgianul s-a născut la 26 august 1929 în Tbilisi, capitala Georgiei, primind la botez numele Goderdzi. Încă din copilărie a manifestat o puternică înclinație spre viața duhovnicească, construindu-și în grădina familiei o mică biserică împodobită cu icoane pe care le salva de la distrugere în perioada regimului ateu.

După împlinirea serviciului militar în armata sovietică, a intrat în monahism, primind numele Gavriil. Curajul său mărturisitor a fost cunoscut în întreaga Georgie în anul 1965, când a incendiat un portret uriaș al lui Lenin în timpul unei manifestații publice organizate de autoritățile comuniste.

Pentru acest gest a fost arestat, judecat și internat timp de șapte luni într-un spital de psihiatrie. După eliberare și-a continuat slujirea, asumându-și cu răbdare suferințele și persecuțiile îndurate din cauza credinței sale.

În ultimii ani de viață a locuit la Mănăstirea Samtavro, unde a adunat în jurul său numroși călugări și a devenit cunoscut pentru darul înainte-vederii și pentru sfaturile sale duhovnicești. A trecut la Domnul la 2 noiembrie 1995 și a fost înmormântat în incinta mănăstirii.

Biserica Ortodoxă Georgiană l-a canonizat în anul 2012, iar doi ani mai târziu moaștele sale au fost descoperite și așezate spre închinare în biserica cu hramul Schimbarea la Față din cadrul Mănăstirii Samtavro.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Paltin Petru Vodă