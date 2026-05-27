Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Preoții prahoveni reuniți la Conferința pastoral-misionară de primăvară: Patriarhul Daniel a oferit sfaturi pentru părinți

Preoții din Prahova s-au reunit marți la Palatul Patriarhiei, pentru Conferința pastoral-misionară de primăvară a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. Lucrările au fost prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Citește mai mult.

Gânduri despre responsabilitatea părintelui de la câștigătorii Concursului Național „Icoana ortodoxă – lumina credinței”

„Am ales să o pictez pe Sf. Anastasia Șaguna pentru că am găsit în viața ei un model de echilibru și forță cu care rezonez profund în acest moment al vieții mele, marcat de provocările paternității”, a explicat, pentru Basilica.ro, pictorul Andrei Neguș, câștigătorul Premiului I la secțiunea Icoană pe lemn a Concursului Național „Icoana ortodoxă – lumina credinței”.

Citește mai mult.

Un fragment din moaștele Sf. Ier. Calinic de la Cernica va fi dus în pelerinaj la hramul Catedralei din Arad

Un fragment din moaștele Sf. Ier. Calinic de la Cernica va fi dus în pelerinaj de la mănăstirea ilfoveană Cernica la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, cu prilejul hramului sfântului lăcaș.

Citește mai mult.

Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași a debutat cu un concert dedicat vieții Maicii Domnului

Cea de a noua ediție a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași a debutat cu un concert dedicat vieții Maicii Domnului, desfășurat luni la Teatrul „Vasile Alecsandri” din municipiu.

Citește mai mult.

Mărturiile olimpicilor de la Cultură și Spiritualitate românească: Generația noastră încă păstrează vii valorile

Patru liceeni premiați la Olimpiada Națională Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” de la Satu Mare au mărturisit pentru Basilica.ro despre experiența competiției, rolul credinței în formarea lor și felul în care își văd generația și viitorul ei.

Citește mai mult.