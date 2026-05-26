Un fragment din moaștele Sf. Ier. Calinic de la Cernica va fi dus în pelerinaj la hramul Catedralei din Arad

Un fragment din moaștele Sf. Ier. Calinic de la Cernica va fi dus în pelerinaj de la mănăstirea ilfoveană Cernica la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, cu prilejul hramului sfântului lăcaș.

Evenimentul va avea loc în perioada 30 mai – 1 iunie 2026.

Serbarea hramului catedralei, la care și-au anunțat prezența 11 ierarhi, va coincide cu două momente aniversare pentru Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului: împlinirea a 90 de ani de viață și a 50 de ani de arhierie.

Program

Sâmbătă, 30 mai

ora 17:00 – Întâmpinarea raclei cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, în fața Catedralei Arhiepiscopale;

ora 18:00 – Slujba Vecerniei cu Litie și Acatistul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

Duminică, 31 mai

ora 8:30 – Utrenia;

ora 9:30 – Sfânta Liturghie Arhierească și Vecernia plecării genunchilor;

ora 18:00 – Slujba Pavecerniței cu Litie și Acatistul Sfintei Treimi.

Luni, 1 iunie

ora 8:00 – Utrenia;

ora 9:00 – Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită în sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

