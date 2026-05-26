Asociația Emanoil din Alba Iulia a sărbătorit 300 de întâlniri în slujba formării tinerilor

Peste 90 de voluntari ai Asociației Emanoil din Alba Iulia au marcat luni atingerea pragului de 300 de întâlniri desfășurate săptămânal de-a lungul anilor în slujba formării tinerilor.

Momentul aniversar a reunit membrii organizației într-o întâlnire dedicată reflecției și formării spirituale. Tema aleasă pentru celebrarea celor 300 de întâlniri a fost prezentată de coordonatorul organizației, părintele Teofil-Mihail Slevaș: „Tămăduirea de bolile spirituale după Sfinții Bisericii”.

Tinerii cu vârste între 13 și 25 de ani au participat la activități și momente de dialog prin care au descoperit modalități concrete de a depăși patimile și atașamentele nesănătoase care afectează bucuria vieții și relațiile cu cei din jur.

Întâlnirile săptămânale ale membrilor Asociației Emanoil reprezintă spații de formare pentru tinerii comunității ortodoxe din Alba Iulia. Sub îndrumarea liderilor organizației, participanții își dezvoltă abilități de comunicare, public speaking și socio-animație, contribuind totodată la activități de catehizare adresate elevilor și studenților.

Înființată oficial în anul 2018, Asociația Emanoil desfășura activități dedicate tinerilor încă înainte de constituirea sa ca organizație non-guvernamentală. Misiunea acesteia este formarea integrală a tinerilor prin educație non-formală, socializare, experiențe comunitare și apropierea de viața Bisericii prin Sfintele Taine.

Sub mottoul „Totul pentru tineri, nimic fără Dumnezeu”, activitatea organizației urmărește dezvoltarea socială, emoțională, cognitivă și spirituală a copiilor și tinerilor, prin experiențe formative care să îi pregătească pentru viață și pentru asumarea responsabilă a credinței și a comunității.

Foto credit: Facebook / Asociația Emanoil