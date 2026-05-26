Pr. Stelian Tofană va susține o conferință la Sala Dalles despre familie și provocările lumii contemporane

Pr. Stelian Tofană, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, va susține joi o conferință despre familie și provocările lumii contemporane, la Sala Dalles, de la ora 19:00.

Evenimentul este organizat de studenții programului de master „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Întâlnirea, intitulată „Familia contemporană – dileme, imperative și provocări”, se înscrie în manifestările dedicate Anului omagial al pastorației familiei creștine și își propune să aducă în atenția publicului teme legate de realitățile și dificultățile cu care se confruntă familia în societatea actuală.

Evenimentul va include și un moment artistic susținut de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, dirijat de arhidiaconul Mihail Bucă. Programul va cuprinde cântări bizantine închinate Maicii Domnului, precum și intervenții artistice susținute de interpreta Ilinca Din.

Participanții pot achiziționa bilete online sau de la casieria Sălii Dalles, iar accesul este gratuit pentru copii, elevi și studenți.

