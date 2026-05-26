Gânduri despre responsabilitatea părintelui de la câștigătorii Concursului Național „Icoana ortodoxă – lumina credinței”

„Am ales să o pictez pe Sf. Anastasia Șaguna pentru că am găsit în viața ei un model de echilibru și forță cu care rezonez profund în acest moment al vieții mele, marcat de provocările paternității”, a explicat, pentru Basilica.ro, pictorul Andrei Neguș, câștigătorul Premiului I la secțiunea Icoană pe lemn a Concursului Național „Icoana ortodoxă – lumina credinței”.

Tânărul pictor este originar din comuna Runcu, județul Dâmbovița, și a absolvit secția Artă Sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București în 2020.

Se află la a treia participare la acest concurs, la ediția din 2025, obținând Premiul al III-lea la secțiunea Icoană pe lemn. Spune că, pentru el, participarea a reprezentat o reconfirmare a vocației.

„Pictura bizantină reprezintă munca, pasiunea și dragostea de a face totul cât mai frumos pentru Dumnezeu, iar acest eveniment este cadrul în care mă simt pe deplin integrat – este locul unde abilitățile tehnice întâlnesc o comunitate de oameni care împărtășesc aceleași valori și rigoare artistică”, afirmă Andrei Neguș.

„Acest premiu nu este doar o validare externă a darului primit, ci o confirmare interioară că mă aflu la începutul drumului celui bun, că disciplina mea constantă și dedicarea față de tradiție au rodit, oferindu-mi încrederea necesară pentru a merge mai departe cu și mai multă rigoare și responsabilitate.”

Icoana de 70 x 80 cm înscrisă în concurs, care i-a adus premiul I, s-a intitulat „Sfânta Anastasia Șaguna – chipul matern al sfințeniei”. A pictat în tempera cu emulsie de ou pe suport de lemn preparat.

„M-a fascinat rolul ei de mamă de sfânt; este o lecție despre cum, prin jertfă, rugăciune și puterea exemplului personal, poți lăsa o amprentă transformatoare asupra copiilor tăi, așa cum ea a modelat caracterul Mitropolitului Andrei Șaguna.”

Reflecții despre sfințenia unei mame de sfânt

Pictorul afirmă că, „fără această mamă destoinică, nu ar mai fi existat niciun sfânt mitropolit Andrei Șaguna, iar istoria creștinătății românești ar fi avut cu siguranță un cu totul alt parcurs”.

El explică faptul că procesul său de creație a fost în sine un exercițiu de introspecție și rugăciune.

„În timp ce lucram la icoană, rugăciunea mea către Sfânta Anastasia nu a fost doar pentru reușita tehnică sau pentru recunoaștere în concurs, ci pentru înțelepciunea de a fi un tată mai bun și un ghid spiritual pentru copiii mei, de a sădi în sufletele lor dragostea pentru Hristos”, spune Andrei Neguș.

„Am realizat, lucrând la această temă, că responsabilitatea pe care o am față de educația lor este cea mai importantă lucrare a vieții mele. Mă gândesc adesea la cuvintele Sf. Ioan Gură de Aur: Nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul și sculptorul fac doar figuri fără viață, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu.”

Ilustrație la viața Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea

Maria Raducan din Cluj-Napoca a câștigat Premiul I la secțiunea Miniatură a concursului din acest an, cu o ilustrație la sinaxarul Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, realizată în tehnică mixtă, pe suport de hârtie.

Tânăra artistă are 24 de ani și este originară din Dondușeni, Republica Moldova. Anul trecut a absolvit specializarea Artă Sacră – Pictură la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității „Al.I. Cuza” din Iași.

În prezent face studii de master la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, secția Artă Sacră și lucrează ca ucenică sub îndrumarea pictorului ierodiacon Alexie Lungu.

Pictorița participă pentru prima oară la Concursul Național „Icoana Ortodoxă – lumina credinței”.

„Pentru mine, participarea la acest concurs a fost o experiență deosebită și o ocazie de a-mi exprima activitatea artistică într-un mod apropiat de suflet. M-am bucurat mult că am putut participa și că munca mea a fost apreciată”, a declarat ea pentru Basilica.ro.

„Am ales-o pe Sfânta Elisabeta, deoarece îmi este foarte dragă și reprezintă pentru mine un adevărat model de bunătate, smerenie și iubire față de aproapele. Pe parcursul lucrului m-am gândit mult la viața și exemplul ei, iar aceasta m-a ajutat să lucrez cu mai multă răbdare, atenție și suflet”, a mai spus Maria Raducan.

Până în 31 mai 2026, lucrările premiate și o selecție dintre lucrările nepremiate înscrise în concurs sunt expuse în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei. Intrarea este liberă.

În 6 iunie 2026, de la ora 13:00 aceeași expoziție va fi vernisată la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”. Lucrările vor rămâne expuse la muzeu până în 31 iulie 2026.

Foto: Montaj Basilica.ro cu detalii din lucrările premiate. Sursa foto: Facebook / Concursul Național „Icoana ortodoxă – lumina credinței”