Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași a debutat cu un concert dedicat vieții Maicii Domnului

Cea de a noua ediție a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași a debutat cu un concert dedicat vieții Maicii Domnului, desfășurat luni la Teatrul „Vasile Alecsandri” din municipiu.

Corala „Camena” a Protopopiatului Piatra Neamț, dirijată de Elena Amariei a susținut, în deschiderea evenimentului, un moment artistic.

În continuare, Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale din București, împreună cu Corul „Tronos Junior” și Ana Nuță, au prezentat viața Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în cinci cântări religioase.

Cântările ne aproprie de Maica Domnului

La finalul concertului, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a transmis cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan și a evidențiat rolul cântării bizantine în viața liturgică a Bisericii.

„Cântările, asemenea unor trepte, vor să ne conducă și pe noi spre un alt chivot, spre un alt templu, chivotul care preînchipuie pe Maica Domnului, chivotul cel adevărat ce poartă în pântece pe Dumnezeul cel Viu”, a afrmat Preasfinția Sa.

„Cântările de astăzi sunt și pentru noi o descoperire și ne apropiem de această taină, de Maica Domnului, cu cinstire, cu mulțumire, cu recunoștință”.

Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul a mulțumit interpreților și tuturor celor care păstrează vie tradiția psaltică: „Mulțumire și cinstire celor ce au adus până la noi acest cânt, pentru că în spatele acestui cânt este multă pregătire, trudă și măiestrie”.

„Muzica bizantină, asemenea unui veșmânt, nu acoperă textul bizantin, ci îl pune în valoare, devine înaintea noastră rugăciune”, a subliniat Preasfinția Sa.

Ediția din acest an a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași este dedicată Maicii Domnului și sfintelor femei, în contextul în care anul 2026 a fost proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar.

