Campanie pentru sănătate și prevenție: Elevii unei școli din Ilfov au învățat cum să gestioneze situațiile de urgență

Elevii de la Școala Româno-Finlandeză „Alexandru D. Ghica” din Moara Vlăsiei, județul Ilfov, au participat luni la o activitate, unde au învățat cum să gestioneze situațiile de urgență.

Inițiativa a fost desfășurată în cadrul proiectului „Prevenție și Educație pentru Sănătate”, derulat de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale.

Aproximativ 100 de elevi au participat la activitățile organizate, având ocazia să afle informații despre un stil de viață sănătos, despre gestionarea situațiilor de bullying și despre modalități de intervenție în cazuri de urgență până la sosirea adulților sau a echipajelor medicale.

Educație pentru sănătate

Coordonatorul voluntarilor implicați în proiect, Dănuț Prună, a subliniat importanța educației pentru sănătate încă de la vârste fragede.

„Această campanie de Prevenție și Educație pentru Sănătate este extrem de importantă pentru dezvoltarea copiilor. Ne dorim ca cei mici să învețe încă de la vârste fragede noțiuni esențiale care le pot proteja sănătatea și chiar viața”, a declarat Dănuț Prună pentru Trinitas TV.

În cadrul atelierelor dedicate primului ajutor, participanții au aflat cum pot reacționa în situații întâlnite frecvent și ce măsuri simple pot face diferența până la sosirea specialiștilor.

„În funcție de vârstă și de capabilitățile fizice, ei pot să știe ce înseamnă să rămâi lângă o victimă, să o așezi într-o poziție de siguranță și să apelezi imediat serviciile medicale de urgență”, a explicat Gelu Costache, specialist în balneofiziokinetoterapie și recuperare din cadrul Școlii Postliceale „Sfântul Nectarie”.

Medicul a evidențiat că elevii devin, uneori, purtători ai acestor informații și în propriile familii: „Ei știu și chiar mai departe diseminează aceste învățături și acasă, în familie, și astfel devin, din elevi, educatori pentru părinți”.

Cazurile de bullying

Un alt subiect abordat în cadrul întâlnirii a fost fenomenul bullying-ului și efectele pe care acesta le poate avea asupra copiilor și adolescenților. Psihoterapeutul Raluca Simion a explicat că elevii trebuie să înțeleagă diferența dintre un conflict obișnuit și comportamentele repetitive de agresiune verbală sau emoțională.

„Fenomenul de bullying se referă la acele șicane care au loc între elevi în mod repetat. Una este o ceartă și apoi elevii se împacă și alta este momentul în care un copil devine ținta ironiilor, glumelor sau poreclelor”, a spus psihoterapeutul.

Directorul Școlii Româno-Finlandeze „Alexandru D. Ghica”, părintele Alexandru Popescu, a apreciat utilitatea acțiunii pentru dezvoltarea elevilor.

„Este o activitate necesară și importantă pentru școala noastră. Sănătatea este unul dintre cele mai mari daruri pe care ni le-a dat Dumnezeu, iar copiii trebuie să înțeleagă atât importanța prevenirii, cât și modul în care pot interveni în situații de urgență”.

Campania „Prevenție și Educație pentru Sănătate” urmărește reducerea riscurilor de îmbolnăvire și creșterea calității vieții. Până în prezent, proiectul a inclus 82 de acțiuni desfășurate în 16 județe ale țării, în municipiul București și în Republica Moldova, având aproximativ 18.000 de beneficiari.

Foto credit: Facebook / Școala Româno-Finlandeză „Alexandru D. Ghica”