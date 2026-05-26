PS Varlaam Ploieșteanul a primit o delegație oficială din Grecia la Palatul Patriarhiei

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a primit marți o delegație oficială din Grecia la Palatul Patriarhiei, în cadrul unei întâlniri dedicate dialogului și consolidării relațiilor dintre cele două țări.

Delegația a fost condusă de Konstantinos Gioulekas, ministru adjunct al Macedoniei și Traciei din Grecia, și a inclus reprezentanți ai mediului universitar, ai administrației locale, ai asociațiilor profesionale și ai mediului de afaceri din nordul Greciei.

Oficialul elen a explicat că vizita la București a avut o importantă componentă spirituală: „Am venit aici (…) cu toți cei care au putut și au dorit să vină, pentru a primi o binecuvântare de la Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României”.

Ministrul adjunct a explicat că, deși programul Patriarhului României nu a permis o întâlnire directă, discuțiile purtate cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul au fost deosebit de folositoare.

Prezența românească în Grecia

În cadrul întâlnirii au fost abordate și subiecte legate de Sfântul Munte Athos și de prezența românească din spațiul athonit.

„Am vorbit și despre teme referitoare la Sfântul Munte și la Schiturile românești care se află acolo și ne-am bucurat, de asemenea, să discutăm despre Biserica Ortodoxă Română, despre care ne-a informat Preasfinția Sa”, a adăugat oficialul grec.

La final, ministrul adjunct Konstantinos Gioulekas a evidențiat relațiile apropiate dintre cele două popoare și a amintit cu apreciere de pelerinajele românilor în Grecia.

„Pentru noi este o imagine plăcută cea a prieteniei româno-elene, dar și a pelerinajelor organizate de români în Grecia, care vin să viziteze bisericile noastre. De asemenea, este o imagine impresionantă cea a credincioaselor românce care vin să se închine în bisericile noastre”, a concluzionat oficialul grec.

