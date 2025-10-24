Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I va veni vineri la București
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, va ateriza vineri, în jurul orei 12:00 pm, la Aeroportul „Henri Coandă” din București.
Patriarhul României a sfințit racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Catedralei Naționale
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit racla care va păstra fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale. Slujba a fost săvârșită joi în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.
Catedrala Națională ca Evanghelie vizuală: Momente importante pe parcursul construirii Catedralei Naționale
Trinitas TV, postul de televiziune al Patriarhiei Române, a difuzat la Jurnalul de știri de miercuri seară un reportaj despre etapele conceperii proiectului Catedralei Naționale și ale punerii lui în practică.
Procesiunea Calea Sfinților pe străzile Capitalei: Fiecare creștin este pelerin pe drumul către Împărăția Cerurilor
Procesiunea „Calea Sfinților” a avut loc joi pe străzile Capitalei. Pelerinii au fost întâmpinați de Părintele Patriarh Daniel la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale, unde a subliniat dimensiunea duhovnicească a pelerinajului.
S-a încheiat pelerinajul cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și-a încheiat, miercuri, pelerinajul prin parohiile și mănăstirile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.