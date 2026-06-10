Vecernie în localitatea natală a Patriarhului Ecumenic: Patriarhii României și Bulgariei s-au alăturat în rugăciune

Patriarhii României și Bulgariei au participat miercuri seară la Vecernia oficiată la Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de Biruință” din Agioi Theodoroi, localitatea natală a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I.

În prezența Patriarhului Daniel al României și a Patriarhului Daniil al Bulgariei, la slujbă au fost rostite ectenii în greacă, română și bulgară. Cei doi Întâistătători s-au deplasat special pe insula Imbros (Turcia), pentru a se alătura Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, care își serbează joi onomastica în ținuturile natale.

La Vecernie au participat Mitropoliții Emmanuel de Chalcedon, Chiril de Imbros și Tenedos, respectiv Filoteu al Tesalonicului, precum și alți ierarhi și clerici din Patriarhia Ecumenică.

Din delegația care îl însoțește pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la evenimentele aniversare fac parte Arhim. Andrei Anghel, vicar patriarhal, Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și directorul Agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române, și pr. Mihai Mușat, secretar patriarhal la Sectorul relații bisericești, interreligioase și comunități românești externe.

Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bulgariei, participă însoțit de Mitropolitul bulgar Serafim de Nevrokop.

După slujbă, Întâistătătorii și-au oferit reciproc daruri, iar Patriarhul Ecumenic și Patriarhul Bulgariei au susținut alocuțiuni.

Mesajul de bun venit al Patriarhului Ecumenic

„Preafericirile Voastre și iubiți Frați Patriarhi, ați părăsit Tronurile Voastre și numeroasele și solicitantele responsabilități de întâistătători și ați venit, pentru Noi, pe o insulă mică, dar istorică, unde credința noastră creștină comună are rădăcini adânci”, a spus Sanctitatea Sa Bartolomeu I.

„Locuitorii ei, compatrioții noștri, sunt oameni simpli, evlavioși și ospitalieri. În ultimele decenii ale secolului al XX-lea, au suferit mult și s-au împuținat la număr. Totuși, au reușit să își păstreze credința și tradițiile, obiceiurile și datinile și să se dovedească vrednici de binecuvântații lor înaintași.”

„Prezența Voastră aici, Preafericiți Frați, reprezintă pentru ei și pentru întreaga noastră insulă o încurajare și un har deosebit, care vor rămâne multă vreme în amintirea lor: doi vrednici Întâistătători ortodocși, împreună cu Patriarhul imvriot Bartolomeu, au venit, au sărbătorit împreună cu ei, le-au oferit binecuvântarea lor și le-au dăruit curaj, cinste, speranță și optimism, întărindu-le credința și ridicându-le moralul”, a adăugat Patriarhul Ecumenic.

„Ne bucurăm să Vă întâmpinăm în locul nașterii noastre și în biserica în care am primit Taina Sfântului Botez, am slujit ca paraclisier sub îndrumarea vrednicului de pomenire Părinte Asterios, am primit tunderea în monahism în urmă cu șaizeci și cinci de ani și din care am transmis de multe ori binecuvântarea și dragostea Bisericii-Mamă a Constantinopolului către iubiții noștri compatrioți, împărtășind bucuriile și întristările lor. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!” a încheiat Sanctitatea Sa.

Reînnoire a comuniunii în Hristos

Patriarhul Daniil al Bulgariei a amintit că în Biserica „Sf. Gheorghe, Purtătorul de Biruință” din Agioi Theodoroi, actualul Patriarh Ecumenic a primit Sf. Botez, tunderea în monahism și numele monastic de Bartolomeu.

„Aici, credem Noi, s-au cultivat pentru prima dată acele virtuți care vă caracterizează până astăzi persoana: simplitatea, ospitalitatea, dragostea sinceră față de aproapele și profunda fidelitate față de tradiția multimilenară a Bisericii. De aceea ați mărturisit pe bună dreptate într-un interviu: Sunt imvriot cu sufletul și cu trupul (27 iunie 2011)”, a afirmat Preafericitul Părinte Daniil.

„Și, într-adevăr, această mărturisire nu reprezintă doar amintirea originii dumneavoastră imvriote, ci exprimă o profundă legătură spirituală cu locul, oamenii și tradiția care au marcat primii pași ai vieții dumneavoastră.”

Patriarhul Bulgariei a mulțumit din adâncul inimii pentru invitația de a participa, împreună cu Patriarhul României, la ziua onomastică a Patriarhului Ecumenic.

„Prezența Noastră aici nu reprezintă doar o expresie a respectului față de persoana Sanctității Voastre. Ea mărturisește înainte de toate unitatea Ortodoxiei, comuniunea frățească a Sfintelor Biserici ale lui Dumnezeu și parcursul nostru comun în legătura păcii (Efeseni 4, 3)”, a subliniat Patriarhul Daniil al Bulgariei.

„Iar mâine, adunându-ne în jurul aceluiași Potir al Sfintei Euharistii, vom slăvi pe Dumnezeul Cel în Treime lăudat, prăznuind luminoasa pomenire a Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba și reînnoind totodată legăturile acestei comuniuni în Hristos, precum și mărturia comună a Bisericilor noastre în lumea contemporană.”

Mesajul Preafericirii Sale s-a încheiat cu felicitări și scurte rugăciuni pentru Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la ceas aniversar.

La final, Mitropolitul Chiril de Imbros și Tenedos, gazda manifestărilor celebratorii, și-a exprimat bucuria și recunoștința pentru prezența celor trei patriarhi și a menționat că ziua este una istorică pentru mitropolia pe care o păstorește.

Evenimentele continuă

Joi, Patriarhul Ecumenic își va serba onomastica la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Panagia (Gökçeada) – cea mai importantă de pe insula Imbros.

La Sfânta Liturghie din ziua de pomenire a Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba vor concelebra Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul Daniel al României și Patriarhul Daniil al Bulgariei.

Evenimentele din acest an sunt cu atât mai speciale cu cât se împlinesc 35 de ani de la alegerea în demnitatea de Patriarh Ecumenic al Constantinopolului a Sanctității Sale Bartolomeu I, un secol de la întemeierea Mitropoliei de Imbros și Tenedos și un mileniu de mărturie creștin-ortodoxă pe insula Imbros.

Tot anul acesta, Sanctitatea Sa Bartolomeu I aniversează 65 de ani de slujire clericală.

Foto credit: Arhim. Andrei Anghel (deschidere articol)