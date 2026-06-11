Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Comunicat: Patriarhul României participă la evenimentele dedicate onomasticii Patriarhului Ecumenic

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a deplasat miercuri, 10 iunie 2026, în insula Imbros (Gökçeada) din Turcia pentru a participa la momentele liturgice dedicate onomasticii și aniversării a 35 de ani de la alegerea în demnitatea de Patriarh Ecumenic al Constantinopolului a Sanctității Sale Bartolomeu I.

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Vecernie în localitatea natală a Patriarhului Ecumenic: Patriarhii României și Bulgariei s-au alăturat în rugăciune

Patriarhii României și Bulgariei au participat miercuri seară la Vecernia oficiată la Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de Biruință” din Agioi Theodoroi, localitatea natală a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I.

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Editurile Patriarhiei au lansat la Bookfest volume despre sfintele românce și o carte despre Sf. Ier. Calinic și epoca sa

Patru volume dedicate sfintelor femei românce și unul despre viața și activitatea Sfântului Calinic de la Cernica au fost prezentate duminică la standul Editurilor Patriarhiei Române de la Salonul Internațional de Carte Bookfest.

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Episcopul Macarie despre Postul Sf. Ap. Petru și Pavel: Dăm o bună și dreaptă mărturie cu toată sinceritatea și smerenia

„Dăm o bună și dreaptă mărturie cu toată sinceritatea și smerenia inimii noastre”, a spus marți Episcopul Macarie al Europei de Nord, în a doua zi a Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

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Limesparcul de la castrul Călugăreni va fi inaugurat la finalizarea proiectului de conservare

Limesparcul de la Castul Călugăreni va fi inaugurat sâmbătă la finalizarea unui proiect de conservare finanțat prin PNRR.

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