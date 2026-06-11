VIDEO: Patriarhul Ecumenic, împreună cu Patriarhii României și Bulgariei săvârșesc Sfânta Liturghie

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, împreună cu Patriarhul Daniel al României și Patriarhul Daniil al Bulgariei au oficiat joi Sfânta Liturghie în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din localitatea Panagia (Gökçeada), insula Imbros, Turcia.

Slujirea celor trei întâistătători a fost prilejuită de onomastica (Sf. Ap. Bartolomeu) și aniversarea a 35 de ani de la alegerea în demnitatea de Patriarh Ecumenic al Constantinopolului a Sanctității Sale Bartolomeu I.

Totodată, Mitropolia de Imbros și Tenedos aniversează anul acesta 100 de ani de la înființare și 1000 de ani de mărturie ortodoxă pe insula Imbros.

Delegația care îl însoțește pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este formată din Arhim. Andrei Anghel, vicar patriarhal, Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și directorul Agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române, și pr. Mihai Mușat, secretar patriarhal la Sectorul relații bisericești, interreligioase și comunități românești externe.

Sanctitatea Sa Bartolomeu a fost ales în anul 1991, după trecerea la cele veşnice a Patriarhului Ecumenic Dimitrie I, în demnitatea de Patriarh Ecumenic, la vârsta de 51 de ani.

Foto credit: Arhid. Nicolae Iftimiu