S-a încheiat pelerinajul cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și-a încheiat, miercuri, pelerinajul prin parohiile și mănăstirile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Credincioși din zeci de localități s-au închinat, timp de două zile, sfintelor odoare, primind binecuvântarea ocrotitorului Moldovei.

În cea de-a doua și ultima zi a pelerinajului, racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou a fost pusă spre închinare la Biserica „Învierea Domnului” din Fălticeni, unde a fost oficiată Slujba Privegherii și Sfânta Liturghie de noapte.

Itinerariul pelerinajului a continuat prin mai multe puncte importante ale eparhiei, între care Spitalul Municipal Fălticeni, Mănăstirea Buciumeni, Rădășeni, Horodniceni, Măzănăești, Berchișești, Valea Moldovei, Capu Câmpului, Cacica, Arbore, Botoșana, Dornești, Siret și Mănăstirea Bogdana.

La Mănăstirea Bogdana, cea mai veche biserică de zid din Moldova, clerici și credincioși din Rădăuți și împrejurimi au participat la Slujba Acatistului Sfântului Ioan cel Nou, aducând mulțumire pentru binefacerile primite.

Mărturie a lucrării lui Dumnezeu

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis credincioșilor ce au participat la pelerinaj, că „fiecare chip luminat de rugăciune, fiecare lumânare aprinsă, fiecare oftat în taină la racla Sfântului Ioan cel Nou devine o mărturie vie a lucrării lui Dumnezeu în lume, prin sfinții Săi”.

După binecuvântarea credincioșilor din întreaga eparhie, racla cu sfintele moaște a fost reașezată în Paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

