Patriarhul României a sfințit racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Catedralei Naționale

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit racla care va păstra fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale. Slujba a fost săvârșită joi în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Racla a fost lucrată la Atelierele Patriarhiei Române, fiind împodobită cu icoane ale sfântului și cu alte ornamente.

Racla păstrează peroneul și rotula de la piciorul drept al Sfântului Apostol Andrei, dăruite Patriarhiei Române de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, și de Arhiepiscopul catolic Orazio Soricelli de Amalfi–Cava de’ Tirreni.

Credință apostolică

La finalul slujbei de sfințire, Patriarhul României a explicat motivul pentru care Catedrala Națională a fost așezată sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei: „Acest sfânt este cel întâi chemat la apostolat de către Mântuitorul Iisus Hristos, după cum ne arată Sfânta Evanghelie, și este Apostolul strămoșilor daco-romani pentru că, împreună cu Apostolul Filip din Betsaida, în primul secol al erei creștine a propovăduit Evanghelia lui Hristos în Sciția Mică sau în Dobrogea de astăzi”.

„Așadar, Sfântul Andrei este Apostolul românilor și Ocrotitorul României și, de aceea, am considerat că este potrivit ca noua catedrală, Catedrala Națională, să fie ocrotită atât de Mântuitorul Iisus Hristos Cel înălțat la Cer – sărbătoarea Înălțării Domnului fiind și Ziua Eroilor, iar Catedrala este dedicată și comemorării tuturor eroilor români – cât și de către Sfântul Apostol Andrei”, a adăugat Părintele Patriarh Daniel.

Racla, miniatură a Catedralei Naționale

Preafericirea Sa a explicat că racla ce păstrează cinstitele odoare va fi așezată permanent spre închinare în Catedrala Națională: „Această raclă are chiar forma Catedralei și ea va fi permanent prezentă în sfântul lăcaș”.

„Racla imită Catedrala Națională până la cornișe, iar mai sus de acestea, în loc de turle se află capacul ei. Pe capac este chipul Sfântului Apostol Andrei, iar în interiorul capacului se află icoana Sfântului Andrei care poartă pe brațele sale Catedrala Națională, fiind și ocrotitor al acesteia”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit și legătura profundă dintre Sfântul Apostol Andrei și ridicarea Catedralei Naționale:

„Este foarte semnificativ faptul cum Sfântul Apostol Andrei ne-a ajutat să construim Catedrala Națională”, a spus Preafericirea Sa.

„Când au început lucrările acestei construcții noi, după ce s-a săpat fundația și s-au pregătit pereții de susținere, capul Sfântului Apostol Andrei a fost adus de către Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom de Patra, din Grecia, și purtat în procesiune în jurul locului unde urma să fie ridicată Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională. Ulterior, la sfințirea altarului din anul 2018, același ierarh a adus mâna dreaptă a Sfântului Apostol Andrei”.

„Sfântul Andrei, Apostolul românilor și Ocrotitorul României, va fi statornic prezent în această Catedrală pe care el o ocrotește. El ne cheamă să păstrăm credința apostolică, să o transmitem mai departe și să ne bucurăm de comuniunea sfinților”, a mai adăugat Patriarhul României.

Preafericirea Sa a adresat, totodată, mulțumiri celor care au realizat racla și au contribuit la aducerea sfintelor moaște:

„Felicităm pe cei care au lucrat la această raclă, mai ales pe Părintele Arhimandrit Dionisie Constantin împreună cu echipa de la Atelierele Patriarhiei Române, și pe toți cei care au oferit aceste sfinte moaște cu multă speranță că ele vor fi un mijloc de întărire a credinței și de cultivare a comuniunii frățești”.

Pictura Catedralei Naționale va fi sfințită în data de 26 octombrie, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu