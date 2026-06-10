Biblioteca din fostul cazinou al Băilor Felix a devenit un reper în comunitate după renovare

Fostul cazinou al stațiunii Băile Felix, construit la început de secol XX lângă celebrul Lac cu Nuferi, găzduiește azi o bibliotecă modernă, în care tradiția și tehnologia se împletesc firesc pentru a oferi experiențe care emoționează, inspiră și apropie oamenii, semnalează Agerpres.

„Biblioteca noastră oferă facilități moderne rar întâlnite într-o bibliotecă comunală din România: sistem automat de împrumut al cărților, locker inteligent pentru rezervarea și ridicarea volumelor, laptopuri și tablete gratuite pentru activități educative și digitale, precum și un scanner profesional pentru digitizarea și copierea documentelor la standarde înalte”, a explicat coordonatoarea instituției, inspector Ștefania Ardelean.

Clădirea cu valoare istorică, edificată în perioada 1910-1920, ajunsese la o stare avansată de degradare înainte să fie reabilitată cu fonduri europene printr-un proiect derulat de Consiliul Județean Bihor.

O clădire renăscută din cenușă

În cele trei spații dedicate fondului de carte, mobilierul a fost ales astfel încât să creeze un traseu interior asemănător unui labirint, păstrând totodată legătura vizuală dintre încăperi prin golurile integrate în piesele centrale. Acestea funcționează și ca zone de relaxare, unde vizitatorii pot răsfoi cărțile în voie.

Arhitecții au încercat să lege vizual biblioteca de zona Lacului cu Nuferi, care se vede din interiorul clădirii. S-a realizat și o terasă exterioară, orientată spre lac, unde, pe lângă lectură, vizitatorii pot bea un ceai sau o cafea.

Proiectul arhitectonic a fost prezentat și în publicația profesională Bienala Națională de Arhitectură din 2025.

Activități cu copii și formări pentru adulți

Pentru copii, biblioteca renăscută din cenușă a devenit un univers al imaginației. Aproape zilnic, locul prinde viață prin ateliere creative, activități educative, sesiuni interactive de lectură, cursuri de robotică și inițiere în utilizarea calculatorului.

‘Fiecare întâlnire începe cu o poveste sau cu citirea unei cărți. Uneori citesc eu, alteori citesc copiii, pe rând, dacă își doresc, pentru că nu îi obligăm, ci încurajăm participarea voluntară”, a precizat Ștefania Ardelean.

„La final, cei mici primesc mici recompense, precum bomboane, iar în perioada sărbătorilor de iarnă, cu sprijinul primăriei, copiii au primit cadouri atât din partea Moșului, cât și din partea bibliotecii. Toate aceste activități, cu sprijinul a 23 de voluntari, sunt posibile datorită colaborării și sprijinului oferit de primărie.”

Biblioteca desfășoară cursuri de competențe digitale pentru adulți, finanțate tot cu fonduri PNRR, oferind astfel comunității oportunitatea de a ține pasul cu lumea modernă. Din octombrie anul trecut până în prezent, peste 350 de persoane au fost inițiate în utilizarea noilor tehnologii.

Foto credit: Facebook / Biblioteca Felix