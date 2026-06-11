Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni, adusă la hramul unei parohii nemțene

Credincioșii din Parohia „Soborul Tuturor Sfinților”, situată în satul Miron Costin din județul Neamț, au avut prilejul de a se închina la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni, adusă în pelerinaj cu ocazia hramului istoric, la sfârșitul săptămânii trecute.

Sărbătoarea hramului a început vineri seara prin săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de către un sobor de preoți.

Icoana făcătoare de minuni a fost adusă sâmbătă după-amiază la slujba Vecerniei unită cu Litia.

Sfânta Liturghie de hram a fost săvârșită de părintele Laurențiu Segneanu, inspector eparhial în cadrul Corpului de inspecție bisericească al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Soborul de preoți și enoriașii s-au rugat împreună pentru ctitorii, ostenitorii și binefăcătorii lăcașului de cult.

Anul acesta, biserica din județul Neamț și-a sărbătorit ocrotitorii spirituali pentru a 506-a oară.

În încheiere, părintele inspector a adresat cuvintele de mulțumire și binecuvântare credincioșilor din partea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Povățuitoarea” în Parohia Soborul Sfinților Români – Miron Costin. Foto credit: Arhipiscopia Romanului și Bacăului

Binecuvântarea Maicii Domnului

Icoana făcătoare de minuni „Povăţuitoarea” este unică, deoarece pe chipul Maicii Domnului a apărut un al treilea ochi și o a doua gură, fără intervenție umană.

Icoana a fost dăruită Mănăstirii Giurgeni, în anul 1831, cu ocazia sărbătorii Schimbării la Faţă a Domnului (6 august), dată aleasă pentru similitudinea cu schimbarea la faţă a chipului Maicii Domnului din icoană.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

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