Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni, adusă la hramul unei parohii nemțene

Credincioșii din Parohia „Soborul Tuturor Sfinților”, situată în satul Miron Costin din județul Neamț, au avut prilejul de a se închina la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni, adusă în pelerinaj cu ocazia hramului istoric, la sfârșitul săptămânii trecute.

Sărbătoarea hramului a început vineri seara prin săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de către un sobor de preoți.

Icoana făcătoare de minuni a fost adusă sâmbătă după-amiază la slujba Vecerniei unită cu Litia.

Sfânta Liturghie de hram a fost săvârșită de părintele Laurențiu Segneanu, inspector eparhial în cadrul Corpului de inspecție bisericească al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Soborul de preoți și enoriașii s-au rugat împreună pentru ctitorii, ostenitorii și binefăcătorii lăcașului de cult.

Anul acesta, biserica din județul Neamț și-a sărbătorit ocrotitorii spirituali pentru a 506-a oară.

În încheiere, părintele inspector a adresat cuvintele de mulțumire și binecuvântare credincioșilor din partea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Binecuvântarea Maicii Domnului

Icoana făcătoare de minuni „Povăţuitoarea” este unică, deoarece pe chipul Maicii Domnului a apărut un al treilea ochi și o a doua gură, fără intervenție umană.

Icoana a fost dăruită Mănăstirii Giurgeni, în anul 1831, cu ocazia sărbătorii Schimbării la Faţă a Domnului (6 august), dată aleasă pentru similitudinea cu schimbarea la faţă a chipului Maicii Domnului din icoană.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului