Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de marți, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei discută avizarea de noi texte liturgice pentru sfintele recent canonizate

Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-a reunit în ședință marți la Reședința Patriarhală. Pe ordinea de zi se află avizarea de noi texte liturgice pentru două sfinte recent canonizate.

PS Ambrozie va sfinți catapeteasma bisericii parohiei „Sfântul Ierarh Nectarie” din comuna Joița

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sfinți, duminică 28 septembrie, catapeteasma bisericii parohiei „Sfântul Ierarh Nectarie” din Sat Bâcu, Comuna Joița, județul Giurgiu.

Zeci de tineri au mers pe urmele Sfântului Ilarion Felea la Arad

Zeci de tineri au mers pe urmele Sfântului Ilarion Felea la Arad, în perioada 18-21 septembrie, cu ocazia Taberei Naționale ASCOR dedicată preotului mucenic.

Pr. Bogdan Tătaru Cazaban a vorbit la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” despre Sf. Sofian de la Antim

Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din Capitală a fost, marți, gazda unui simpozion dedicat Sfântului Sofian de la Antim, în cadrul căruia părintele Bogdan Tătaru Cazaban a vorbit despre prezența duhovnicească a acestuia în viața sa.

Eveniment caritabil și duhovnicesc în Episcopia Europei de Nord: Zilele Sfântului Constantin Brâncoveanu

A treia ediție a Zilelor Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu în Regatul Danemarcei, eveniment duhovnicesc și caritabil, va avea loc în perioada 26-28 septembrie, a anunțat Episcopia Europei de Nord.

