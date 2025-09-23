Zeci de tineri au mers pe urmele Sfântului Ilarion Felea la Arad

Zeci de tineri au mers pe urmele Sfântului Ilarion Velea la Arad, în perioada 18-21 septembrie, cu ocazia Taberei Naționale ASCOR dedicată preotului mucenic.

Cele trei zile au fost marcate momente duhovnicești, culturale și recreative. Astfel, conform Arhiepiscopiei Aradului, unul dintre cele mai importante momente ale taberei a fost lansarea volumelor „Opere complete” ale Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea.

Pe lângă această lansare, tinerii au avut parte și de trei conferințe: Pr. Vlad-Sergiu Sandu le-a vorbit despre „Bucurie în Ortodoxie”, pr. Lucian Farcașiu despre „Părintele Ilarion Felea și implicarea lui în activitățile cu tineretul”, iar Protosinghelul Nicolae Tang a fost prezent cu tema „Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, model de educație pentru tinerii de azi”.

Altarul jertfei mântuirii

Duminică, în ultima zi, tinerii au participat la Sfânta Liturghie, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului la Catedrala istorică din localitate.

În cuvântul său, IPS Timotei a vorbit despre „Altarul jertfei mântuirii” și purtarea Crucii. Astfel, potrivit Arhiepiscopul Aradului, Hristos a fost răstignit pentru ca omul să Îl urmeze purtând crucea nu prin faptele Legii Vechi, ci prin credința în Iisus.

Tot duminică, reprezentanții ASCOR Arad au fost distinși cu diploma Anului Centenar al Patriarhiei Române și medalia „Sfânta Treime – Izvorul vieții al unității Bisericii” din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în semn de apreciere pentru organizarea Taberei Naționale „Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea”.

După Sfânta Liturghie, participanții au vizitat Academia Teologică și biserica Parohiei din cartierul Șega, al cărei ctitor este Sfântul Ilarion Felea, acesta păstorind aici în perioada 1930-1939.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului