PS Ambrozie va sfinți catapeteasma bisericii parohiei „Sfântul Ierarh Nectarie” din comuna Joița

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sfinți, duminică 28 septembrie, catapeteasma bisericii parohiei „Sfântul Ierarh Nectarie” din Sat Bâcu, Comuna Joița, județul Giurgiu.

Cu această ocazie, credincioșii care vor participa la eveniment, vor putea să cinstească Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Letca Nouă, un fragment din Lemnul Sfintei Cruci, precum și moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Ioan Rusul, ale Sfântului Mare Mucenic Mina și alte sfinte odoare.

De asemenea, atât femeile, cât și bărbații, vor avea ocazia de a se ruga în Sfântul Altar.

Foto credit: Episcopia Giurgiului