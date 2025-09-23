Eveniment caritabil și duhovnicesc în Episcopia Europei de Nord: Zilele Sfântului Constantin Brâncoveanu

A treia ediție a Zilelor Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu în Regatul Danemarcei, eveniment duhovnicesc și caritabil, va avea loc în perioada 26-28 septembrie, a anunțat Episcopia Europei de Nord.

Evenimentul va fi organizat de Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM) și Parohia Ortodoxă Română din Vejle-Kolding, cu sprijinul Episcopiei Europei de Nord.

Programul acestei ediții are o componentă liturgică și una recreativă.

Astfel, vineri de la ora 17:30, se va săvârși Taina Sfântului Maslu, de către Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Meciuri caritabile

De la ora 22:00, va începe Slujba Privegherii, urmată de Sfințirea Mesei Sfântului Altar al Bisericii Parohiale din Vejle-Kolding și Sfânta Liturghie.

Sâmbătă, de la 09:00, va începe un turneu de mini-fotbal, la care și-au anunțat participarea mai multe echipe din Danemarca, Suedia, Norvegia, Germania și România, organizat în sprijinul unui băiețel din comunitate care suferă de autism și are nevoie de o nouă intervenție medicală.

În fine, duminică, de la ora 09:00, PS Macarie va sluji Sfânta Liturghie, care va fi urmată de o agapă creștină.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord