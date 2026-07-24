Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

A fost prelungit programul de închinare la Icoana Maicii Domnului „Portărița”, adusă la Mănăstirea Pantocrator

A fost prelungit programul de închinare la Icoana Maicii Domnului „Portărița”, adusă din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, cu prilejul hramului.

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Au început înscrierile pentru pelerinajul pedestru la Mănăstirea Nicula: Maica Domnului ne este ocrotitoare

Au început înscrierile pentru pelerinajul pedestru la Mănăstirea Nicula, județul Cluj. Activitatea va avea loc în perioada 11–13 august, iar plecarea va fi de la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud, județul Alba.

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Mănăstirea Paltin – Petru Vodă își va sărbători hramul de Sfântul Pantelimon

Mănăstirea Paltin – Petru Vodă din județul Neamț își va sărbători luni, 27 iulie, unul dintre hramurile principale, închinat Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon.

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Mitropolia Basarabiei își exprimă disponibilitatea de colaborare cu noul guvern al Rep. Moldova

Învestirea noului guvern al Republicii Moldova este un nou început care coincide, în chip providențial, cu o nouă etapă și în viața Mitropoliei Basarabiei, prin alegerea noului ei Întâistătător, transmite Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, noul Mitropolit al Basarabiei, într-o scrisoare adresată Premierului Vasile Tofan.

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O secție a Spitalului Vatra Dornei funcționează într-o clădire a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților: Acordul a fost prelungit

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a prelungit miercuri contractul prin care pune gratuit la dispoziția Spitalului Municipal din Vatra Dornei clădirea în care funcționează Secția de boli infecțioase a instituției medicale.

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