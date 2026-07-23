Mănăstirea Paltin – Petru Vodă își va sărbători hramul de Sfântul Pantelimon

Mănăstirea Paltin – Petru Vodă din județul Neamț își va sărbători luni, 27 iulie, unul dintre hramurile principale, închinat Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon.

Sfânta Liturghie va începe la ora 9:00 și va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Pelerinii vor putea cinsti un fragment din moaștele Sfântului Pantelimon, care este și ocrotitorul așezământului filantropic care funcționează în cadrul Mănăstirii Paltin.

Ctitoria părintelui Justin Pârvu

Mănăstirea Paltin – Petru Vodă este ctitoria părintelui Justin Pârvu și are hramul principal „Adormirea Maicii Domnului”.

Așezământul monahal se află la aproximativ 35 de kilometri de orașul Târgu Neamț și a funcționat inițial ca așezământ social-filantropic al Mănăstirii Petru Vodă, primind ulterior statut de mănăstire.

Credincioșii vor putea vizita și chilia în care părintele arhimandrit Justin Pârvu a viețuit în ultimii trei ani ai vieții.

Foto credit: Basilica.ro / Alexandra Păvăloi