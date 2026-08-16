Patriarhul României: Iertarea aproapelui ne face milostivi ca Dumnezeu

„Evanghelia din Duminica a 11-a după Rusalii ne arată că iertarea aproapelui ne face milostivi ca Dumnezeu”, a spus duminică Patriarhul Daniel în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Preafericirea Sa a prezentat trei învățături principale din pericopa evanghelică citită la Sfânta Liturghie: „Dumnezeu este milostiv și iertător când este rugat de cei păcătoși să le ierte greșelile lor. Dumnezeu ceartă spre îndreptare pe cei care au primit iertarea Lui, dar nu iartă la rândul lor pe cei care le-au greșit lor. Prin iertarea celor care ne-au greșit, noi devenim milostivi, ca Dumnezeu cel milostiv”.

Părintele Patriarh a explicat că Dumnezeu, în marea Sa milostivire, îi iartă pe cei păcătoși, însă le cere să facă la fel cu aproapele.

„Evanghelia ne spune că dacă noi nu iertăm altora, Dumnezeu trece de la iertare la dreptate, pedepsind spre îndreptare pe cel nerecunoscător și nemilostiv. Astfel, omul învață să împlinească de nevoie, prin constrângere, ceea ce nu a făcut de bună voie și de inițiativă proprie”.

Patriarhul României a evidențiat că oamenii sunt datori lui Dumnezeu, pentru toate binefacerile primite.

Dumnezeu este în același timp iertător și drept

Preafericirea Sa a arătat că Dumnezeu îl responsabilizează pe omul nemilostiv și neiertător, aducându-i aminte cât de mult pierde spiritual, dacă nu este și el iertător sau milostiv asemenea lui Dumnezeu.

„Toți oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu, dar la asemănarea cu Dumnezeu ajung numai cei ce trăiesc în comuniune cu El prin rugăciune și împlinesc voia Lui în viața lor fiind buni și milostivi, adică numai sfinții. Omul care nu-i iertător față de greșelile lor, nu poate dobândi sfințenia care vine de la Dumnezeu”.

Părintele Patriarh Daniel a amintit că iertarea aproapelui este o condiție pentru ca orice creștin să poată primi Sfânta Euharistie.

„Biserica ne îndeamnă să iertăm semenilor noștri toate greșelile lor, pentru că astfel ne eliberăm sufletul nostru din legăturile chinuitoare ale egoismului și ale răzbunării, spre a ne împărtăși cu Sfânta Euharistie, primind prin aceasta iubirea sfântă, smerită și milostivă a lui Hristos”.

Iertarea poate fi uneori mai grea, moment în care suntem îndemnați să cerem ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciune.

„O iertare sinceră, totală, nu una de felul te iert, dar nu te uit, se poate oferi altora numai dacă Îi cerem lui Dumnezeu harul Său, care ne ajută să iertăm din toată inima greșelile altora. În acest sens, cerem Domnului Iisus Hristos, Care a iertat pe cei ce l-au răstignit, ca iubirea lui milostivă să locuiască în inimile noastre”.

Modele de milostivire

Patriarhul României a oferit mai multe exemple de sfinți care și-au iertat prigonitorii și chiar pe cei care i-au ucis.

„Pilde de urmat în această privință ne sunt Sfinții Martiri sau Mucenici, care au primit de la Dumnezeu Harul sau puterea spirituală de a ierta pe cei ce îi chinuiau și îi duceau la moarte, precum Sfântul Arhidiacon Ștefan, cel întâi dintre Mucenici, dar și mulți alții”.

„Sfinții mucenici sunt numiți buni biruitori mucenici, tocmai pentru că ei au biruit Duhul lumesc al urii, al răzbunării și al răutății, după ce au primit în sufletul lor iubire milostivă din iubirea lui Hristos, Cel milostiv și iertător”, a adăugat Preafericirea Sa.

Dumnezeu oferă omului puterea Sa milostivă de a ierta păcatele aproapelui pentru că „dorește ca iubirea Lui milostivă să nu fie blocată sau oprită de cineva nemilostiv, ci dorește ca ea să ajungă prin cei iertați de El și la alții, ca toți oamenii să devină milostivi, asemenea lui Dumnezeu Celui milostiv și iertător”.

Iertarea schimbă lumea

Părintele Patriarh a subliniat că dacă iubirea milostivă și iertătoare devine lumina vieții oamenilor, atunci se schimbă în bine și relațiile dintre oameni.

„Prin iertarea celor ce au greșit, se oprește violența, se stinge ura, se înlocuiește răutatea cu bunătatea și se înnoiește viața familiei, a comunității și a societății. Cu alte cuvinte, se schimbă iadul vieții păcătoase în bucurie a Raiului, prin luminarea minții și a inimii omului cu harul lui Dumnezeu”.

La final, Preafericirea Sa a îndemnat la rugăciune pentru a dobândi de la Dumnezeu puterea de a ierta aproapelui ce ne-a greșit: „Să ne rugăm Lui Dumnezeu ca să ne dăruiască puterea de a ierta sincer, din inimă, greșelile semenilor noștri, pentru a simți noi prezența lucrătoare a iubirii milostive a Domnului Iisus Hristos”.

Foto credit: Ziarul Lumina