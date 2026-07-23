Au început înscrierile pentru pelerinajul pedestru la Mănăstirea Nicula: Maica Domnului ne este ocrotitoare

Au început înscrierile pentru pelerinajul pedestru la Mănăstirea Nicula, județul Cluj. Activitatea va avea loc în perioada 11–13 august, iar plecarea va fi de la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud, județul Alba.

Acțiunea este derulată de mai multe organizații de tineret din România: Liga Studenților din Cluj, Organizația Tinerilor Moroșeni, Asociația Bucuria Credinței, Organizația Tinerilor din Sibiu, Organizația Tinerilor Bistrițeni, Tinerii din ziua de azi și Organizația Tinerilor din București.

Inițiatorii îi încurajează pe cei interesați să accepte provocarea și amintesc că „Maica Domnului ne este ocrotitoare”, invitându-i să parcurgă împreună drumul spre unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din România.

Timp de trei zile, participanții vor străbate pe jos drumul până la Mănăstirea Nicula, unde se vor alătura zecilor de mii de credincioși veniți din întreaga țară pentru hramul așezământului monahal, prilejuit de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu și traversează mai multe zone cu peisaje specifice Transilvaniei.

Participanții sunt îndemnați să își pregătească echipamentul necesar pentru drumeție și campare, programul incluzând înnoptarea la cort pe durata celor trei zile de pelerinaj pedestru.

Înscrierile se realizează prin formularul pus la dispoziție de organizatori. Mai multe informații sunt disponibile aici.

Foto credit: Facebook / Liga Studenților Cluj