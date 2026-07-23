Mitropolia Basarabiei își exprimă disponibilitatea de colaborare cu noul guvern al Rep. Moldova

Învestirea noului guvern al Republicii Moldova este un nou început care coincide, în chip providențial, cu o nouă etapă și în viața Mitropoliei Basarabiei, prin alegerea noului ei Întâistătător, transmite Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, noul Mitropolit al Basarabiei, într-o scrisoare adresată Premierului Vasile Tofan.

„Privim această convergență ca pe o oportunitate de a consolida colaborarea dintre instituțiile noastre, care slujesc aceeași societate și împărtășesc aceeași grijă pentru oameni, pentru educația tinerei generații, pentru patrimoniul cultural și spiritual, pentru familie și pentru dezvoltarea comunităților locale”, transmite Înaltpreasfințitul Părinte Antonie.

Mitropolia Basarabiei își exprimă întreaga disponibilitate de a contribui la acest efort comun, continuă părintele mitropolit.

Colaborare în beneficiul comunității

„Clerul, așezămintele monahale, instituțiile educaționale, centrele social-filantropice și comunitățile noastre parohiale sunt prezente în viața oamenilor și doresc să rămână parteneri activi ai instituțiilor statului în toate proiectele care întăresc coeziunea socială și dezvoltarea Republicii Moldova”, subliniază Mitropolitul Antonie.

„Avem convingerea că există premise pentru o colaborare de substanță între Guvernul Republicii Moldova și Mitropolia Basarabiei, întemeiată pe respect reciproc, profesionalism și dorința sinceră de a sluji binele public.”

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie indică domeniile în care Biserica are capacitatea de implicare și de colaborare cu autoritățile publice: susținerea patrimoniului istoric și spiritual, educația, cultura, asistența socială și susținerea familiei.

De asemenea, noul Întâistătător al Mitropoliei Basarabiei își exprimă recunoștința pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova de România și înalță rugăciuni pentru ca lucrarea noului guvern al Republicii Moldova să rodească în beneficiul întregului popor.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei