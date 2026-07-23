O secție a Spitalului Vatra Dornei funcționează într-o clădire a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților: Acordul a fost prelungit

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a prelungit miercuri contractul prin care pune gratuit la dispoziția Spitalului Municipal din Vatra Dornei clădirea în care funcționează Secția de boli infecțioase a instituției medicale.

Din partea municipiului Vatra Dornei și a spitalului, la semnare au participat primarul Marius Rîpan și dr. Cristian Rusu, director medical.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a fost reprezentată de pr. Viorel Ilișoi, consilier economic și reprezentant al Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, pr. Ștefan Mihalcea, consilier la Sectorul Media și Comunicare, și pr. Andrei Mocanu, consilier la Sectorul Social Filantropic.

Clădirea, situată pe un teren cu suprafața de 2.539 metri pătrați, este acordată spre folosință cu titlu gratuit de Arhiepiscopie încă din 2014 pentru spitalul care se îngrijește de sănătatea dornenilor.

Colaborare vitală pentru cetățenii din regiune

Dr. Cristian Rusu a subliniat importanța Secției de Boli Infecțioase, mulțumind Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și autorităților locale pentru sprijinul oferit.

Părintele consilier Andrei Mocanu a afirmat că acest acord evidențiază implicarea Bisericii în rezolvarea unor nevoi urgente de sănătate publică prin administrarea eficientă a resurselor.

Deși imobilul dat în folosință spitalului nu a fost inițial conceput pentru uz medical, acesta reprezintă o soluție vitală pentru menținerea funcționalității serviciilor sanitare în regiune. Unitatea medicală dispune de 30 de paturi și este esențială pentru îngrijirea celor aproximativ 40.000 de locuitori din întregul Ținut al Dornelor.

Fundația Fondului Bisericesc Ortodox al Bucovinei mai deține două imobile în Municipiul Vatra Dornei: un apartament la casă dat în folosință gratuită unei familii vulnerabile social și Cazinoul Băilor, cunoscut ca Centrul Muzeal și Multicultural „Palatul Dornelor”, instituție culturală care se bucură de peste 10.000 de vizitatori pe an.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților