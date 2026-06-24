Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel, mesaj de felicitare pentru Episcopul Iustin, care a împlinit 65 de ani

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a transmis un mesaj de felicitare Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, care aniversează marți 65 de ani de viață.

Citește mai mult.

Arhimandritul Alexandru Ghenț, stareț al Mănăstirii Feleacu timp de peste trei decenii, a trecut la Domnul

Arhimandritul Alexandru Ghenț, stareț al Mănăstirii „Sfânta Treime” din Feleacu timp de peste trei decenii, a trecut marți la Domnul.

Citește mai mult.

PS Antonie a oficiat Sf. Maslu la Mănăstirea Hadâmbu

Pelerini din mai multe zone ale țării au participat duminică la Taina Sfântului Maslu oficiată la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți.

Citește mai mult.

Specialiști români și maghiari au participat la cercetările privind identificarea osemintelor Sf. Anastasia Șaguna

Specialiști români și maghiari au participat luni la cercetările desfășurate în Cimitirul Kerepesi din Budapesta, în cadrul demersurilor de identificare a osemintelor Sfintei Anastasia Șaguna, canonizată de Biserica Ortodoxă Română în anul 2025.

Citește mai mult.

860 de vârstnici din Arhiepiscopia Bucureștilor, sprijiniți de Federația Filantropia

Federația Filantropia a Patriarhiei Române, în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, a sprijinit 860 de vârstnici din Arhiepiscopia Bucureștiului prin organizarea a 18 acțiuni social-filantropice până în prezent.

Citește mai mult.