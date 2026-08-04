Părintele John Breck despre prima întâlnire cu Ortodoxia: În sfârșit, am ajuns acasă

Părintele John Breck, cleric în cadrul Bisericii Ortodoxe din America (OCA), a evocat, într-un interviu acordat Revistei Cuvinte către tineri a Mănăstirii Putna, prima sa întâlnire cu Ortodoxia. „Am avut o senzație foarte profundă și convingerea că, în sfârșit, am ajuns acasă”, a mărturisit preotul.

Clericul american a relatat că întâlnirea care i-a schimbat viața a avut loc în 1966, în timpul unui seminar despre Ortodoxie organizat de Institutul Ecumenic al Consiliului Mondial al Bisericilor.

După câteva zile de studiu, el și soția sa, Lyn Breck, au ajuns la Biserica „Sfântul Serghie” din Paris, unde au participat pentru prima dată la o slujbă ortodoxă. Descriind atmosfera din biserică, teologul american a amintit icoanele, mirosul de tămâie și frumusețea cântărilor.

„Imediat, atât Lyn, cât și eu am fost profund mișcați de ceea ce era cu adevărat un spațiu sacru. Pereții și stâlpii erau împodobiți cu chipurile sfinților, mirosul de tămâie umplea încăperea, iar în mijlocul bisericii, părintele Alexis Kniazeff citea Evanghelia după Sfântul Ioan”.

„Am reacționat la toate acestea cu un profund sentiment de recunoștință și chiar cu lacrimi. Timp de decenii, în bisericile protestante pe care le frecventasem, simțisem mereu că lipsește ceva”, își amintește părintele John Breck.

Drumul către Biserica Ortodoxă

După studiile doctorale din Germania, părintele John Breck și soția sa s-au stabilit în Franța, unde au continuat să se apropie de Ortodoxie, fiind sprijiniți de comunitatea ortodoxă și de părintele Boris Bobrinskoy, care avea să le devină duhovnic.

„Am intrat, în cele din urmă, în Biserică în noiembrie 1973. Un mare număr de credincioși ortodocși au fost deosebit de atenți față de noi în perioada de tranziție din mediul nostru protestant”.

„Căldura, prietenia și credința profundă a multor creștini ortodocși pe care i-am întâlnit în Franța au jucat un rol decisiv în intrarea noastră în Biserica Ortodoxă, iar pentru aceasta le suntem profund recunoscători”, a mărturisit părintele John Breck.

La finalul interviului, preotul vorbește și despre importanța rugăciunii în viața creștină, adresând un îndemn simplu celor care aleg viața monahală: „Roagă-te, roagă-te, roagă-te și Dumnezeu nu te va lăsa!”.

Interviul integral poate fi citit în numărul 18/2026 al Revistei Cuvinte către tineri, publicată de Mănăstirea Putna.

Părintele John Breck

Părintele John Breck este unul dintre cei mai cunoscuți teologi ortodocși contemporani din spațiul occidental. Născut în anul 1939 și format în mediul protestant american, clericul a parcurs un drum intelectual și spiritual care l-a condus, împreună cu soția sa, la descoperirea Ortodoxiei și la primirea în Biserica Ortodoxă în anul 1973.

Profesor, autor și preot, John Breck a reflectat de-a lungul deceniilor asupra unor teme esențiale precum sensul vieții, rugăciunea, taina persoanei umane, bioetica și misiunea creștinului în lumea contemporană. Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale este „Darul sacru al vieții. Tratat de bioetică”.

Soția sa, Lyn Breck, este psiholog, asistentă medicală, psihoterapeut, autoare și colaboratoare a părintelui John Breck în domeniul bioeticii.

Sursă foto: Mănăstirea Putna