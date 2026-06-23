Patriarhul Daniel, mesaj de felicitare pentru Episcopul Iustin, care a împlinit 65 de ani

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a transmis un mesaj de felicitare Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, care aniversează marți 65 de ani de viață.

„Momentele aniversare din viața omului constituie prilejuri de bucurie și comuniune, ca o pregustare a bucuriei și comuniunii desăvârșite din iubirea Preasfintei Treimi”, transmite Patriarhul României.

„Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Păstorul Cel Bun (Ioan 10, 11) și Arhiereul mărturisirii noastre (Evrei 3, 1), să-i dăruiască în continuare multă dragoste pentru Biserică, râvnă sfântă în slujire, precum și sănătate, pace și bucurie duhovnicească.”

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Binecuvântări și felicitări la ceas aniversar

Momentele aniversare din viața omului constituie prilejuri de bucurie și comuniune, ca o pregustare a bucuriei și comuniunii desăvârșite din iubirea Preasfintei Treimi. Un astfel de moment binecuvântat este aniversarea a 65 de ani de viață ai Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Născut la 23 iunie 1961, în Rozavlea, una dintre cele mai vechi așezări ale Maramureșului istoric, din binecredincioșii părinți Ștefan și Maria Hodea, a primit la Sfântul Botez numele Ioan.

Dragostea sa față de Dumnezeu și devotamentul față de Biserică au fost cultivate încă din anii copilăriei prin grija părinților și a bunicilor săi, care s-au străduit să așeze rugăciunea în centrul vieții fiului dăruit lor de Dumnezeu. Astfel, în anul 1976 a pășit pe calea vieții monahale la Mănăstirea „Sfânta Ana” – Rohia, unde, în anul 1985, a primit chipul îngeresc al călugăriei și numele Iustin, avându-l ca naș de călugărie pe părintele său duhovnicesc, Episcopul Justinian Chira.

După absolvirea Seminarului Teologic din Cluj-Napoca, a urmat cursurile Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu (1988–1992), pe care le-a absolvit cu rezultate deosebite. Mai târziu, a urmat studiile doctorale la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (2006–2011), încununate prin susținerea tezei de doctorat intitulată: „Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul între mărturie și mesianism iudaic, în descrierea Evangheliilor și a literaturii necreștine”.

În anul 1984 a fost hirotonit diacon și preot de către Preasfințitul Părinte Justinian Chira, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar între anii 1988 și 1994 a îndeplinit ascultarea de stareț al Mănăstirii Rohia. Aici, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel de a se face „pildă credincioșilor cu vorbirea, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și cu viața curată” (1 Timotei 4, 12), a contribuit în mod semnificativ la înflorirea vieții duhovnicești și la intensificarea lucrării misionare.

Cunoscând râvna sa pentru slujirea Bisericii, pregătirea sa teologică și rodnica activitate desfășurată în obștea Mănăstirii „Sfânta Ana” – Rohia, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea vrednicului de pomenire Episcop Justinian Chira, l-a ales, în ziua de 22 martie 1994, în slujirea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Hirotonit întru arhiereu în data de 17 aprilie 1994, cu titlul de Sigheteanul, Preasfințitul Părinte Iustin a sprijinit cu mult zel și dăruire activitatea pastoral-misionară a Chiriarhului său, Arhiepiscopul Justinian Chira, căruia i-a fost ucenic apropiat și colaborator devotat, îmbinând în chip armonios smerenia ascultării cu elanul tinereții, frumusețea cuvântului cu hărnicia slujirii liturgice și misionare.

După mutarea la Domnul a Arhiepiscopului Justinian Chira, la 30 octombrie 2016, prin lucrarea harului Preasfântului Duh, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales, la 16 decembrie 2016, în demnitatea de Episcop al Maramureșului și Sătmarului, eparhie venerabilă prin vechimea sa istorică, greu încercată de vitregiile vremurilor, de înstrăinare și de desființări abuzive, dar în același timp tânără și dinamică prin reînființarea și consolidarea ei după anul 1990.

Cu multă osteneală și râvnă misionară, Preasfințitul Părinte Iustin a desfășurat în această eparhie o bogată activitate pastoral-liturgică și social-filantropică, slujind „cu timp și fără timp” Biserica lui Hristos din străvechiul ținut al Maramureșului. Grija sa s-a concretizat în susținerea construirii noii Catedrale Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, în dezvoltarea unităților bisericești, în edificarea și restaurarea lăcașurilor de cult, precum și în intensificarea vieții parohiale și monahale, cultural-religioase, educaționale și editoriale.

Cunoscând râvna sa misionară, înțelepciunea pastorală și dăruirea jertfelnică pentru Biserică, la acest ceas aniversar aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Preasfințitului Părinte Episcop Iustin și asupra clerului și credincioșilor din eparhia pe care o păstorește.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) și „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să-i dăruiască în continuare multă dragoste pentru Biserică, râvnă sfântă în slujire, precum și sănătate, pace și bucurie duhovnicească.

Întru mulți și binecuvântați ani, Preasfințite Părinte Iustin!

Cu părintească binecuvântare și frățească dragoste în Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului (arhivă)