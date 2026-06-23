PS Antonie a oficiat Sf. Maslu la Mănăstirea Hadâmbu

Pelerini din mai multe zone ale țării au participat duminică la Taina Sfântului Maslu oficiată la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți.

Din soborul care s-a alăturat ierarhului au făcut parte clerici de pe ambele maluri ale Prutului. Cuvântul de învățătură de la final a fost rostit de Părintele Alexandru Gheorghiu de la Parohia Copălău, județul Botoșani.

Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, i-a mulțumit Părintelui Episcop Antonie pentru slujire.

„Nu ușoară vă este crucea în Episcopia de Bălți și rugăm pentru Preasfinția Voastră pe milostivul Dumnezeu, pe Măicuța Domnului și pe protectorii paraclisului nou care s-a finalizat până la pictură: Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Ierarh Nectarie, care sunt protectorii Paraclisului Episcopal din Bălți”, a spus părintele arhimandrit.

Specificul misiunii în nordul Rep. Moldova

Preasfințitul Părinte Antonie a mulțumit pentru binecuvântarea acordată de ierarhii Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru slujire, a confirmat că, în nordul Republicii Moldova, deznaționalizarea a fost mai pronunțată și a remarcat sprijinul constant pe care arhimandritul Nicodim Gheorghiță și Mănăstirea Hadâmbu îl oferă Episcopiei de Bălți.

„Părintele este poate cel mai atașat din toți slujitorii de aici, din dreapta Prutului, față de Episcopia de Bălți”, a spus ierarhul.

„Dacă nu aveam ajutorul Părintelui, nu porneam acel paraclis”, a precizat Preasfinția Sa despre Paraclisul Episcopal din Bălți. „Mare parte din sprijin este de la părintele stareț și ne-a ajutat și guvernul României. Dacă astăzi o să veniți în spațiul respectiv, o să vedeți că tot ce este lemn acolo, tot ce este piatră, este donația părintelui stareț.”

Despre Sf. Maslu

Episcopul Antonie de Bălți a vorbit și despre Taina Sf. Maslu: „Partea văzută a acestei taine este untdelemnul, care se atinge de trup, dar această lucrare tainică merge către suflet”, a explicat Preasfinția Sa. „Când suntem în boală, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne vindecăm sufletul.”

„Adică să mergem către un părinte duhovnic, să ne cercetăm cu multă atenție conștiința, să vedem care sunt păcatele, care este povara, de când o ducem în spate, să lepădăm, să aruncăm această povară a păcatelor, împăcându-le cu noi, împăcându-ne cu Dumnezeu, prin dezlegarea pe care ne-o oferă părintele duhovnic și după aceea avem și o stare potrivită sau pregătită, pentru ca să lucreze și doctorul.”

La final, credincioșii au cinstit Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Hadâmbu, fragmentele din moaștele mai multor sfinți aflate în patrimoniul bisericii, și au fost stropiți cu Agheasmă Mică și miruiți.

Foto credit: Mănăstirea Hadâmbu