860 de vârstnici din Arhiepiscopia Bucureștilor, sprijiniți de Federația Filantropia

Federația Filantropia a Patriarhiei Române, în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, a sprijinit 860 de vârstnici din Arhiepiscopia Bucureștiului prin organizarea a 18 acțiuni social-filantropice până în prezent.

Organizațiile membre ale Federației Filantropia care au contribuit, au fost Fundația „Bucuria Ajutorului” – Filiala Urlați, Asociația „Diaconia” București și Fundația „Bucuria Ajutorului” București.

O formă importantă de sprijin pentru vârstnicii vulnerabili a fost asigurarea combustibilului. De asemenea, federația a oferit îngrijiri medicale și, totodată, a distribuit pachete cu alimente și produse de igienă personală și igiena locuinței.

Ajutor umanitar

192 de beneficiari au primit lemne pentru foc în următoarele localități: Valea Crângului, Valea Cucului, Valea Cricovului, Iordăcheanu, Valea Urloi, Urlați, Gornet-Cricov, Coșerele, Mizil, Sângeru, Meri, Ceptura de Jos, Fântânele, Conduratu, Vadu Săpat, Mârlogea, Tătaru, Verbila, Măneciu Ungureni, Măneciu Pământeni, Gheaba, Bobești, Sintești, Piteasca și Zurbaua.

Alți 161 de vârstnici au avut acces la servicii oftalmologice gratuite, consultații și ochelari de vedere, și au beneficiat de pachete cu medicamente sau decontarea rețetelor medicale, din localitățile: Cuib, Schiulești, Zurbaua, Cocorăștii Mislii, Chiajna și municipiul București.

De asemenea, 380 de beneficiari au primit articole de uz casnic și produse de igienă personală în localitățile: Posești, Chiajna, Podu Văleni, Buda și municipiul București. În plus, încă 52 de beneficiari din localitatea Drăgăneasa au beneficiat de produse casnice și personale.

În total, de la începutul campaniei (octombrie 2023) și până în prezent, Federația Filantropia a sprijinit 5.490 de vârstnici din România și Republica Moldova, dintre care 1.234 în prima jumătate a anului 2026.

Despre misiunea Federației Filantropia

Federația Filantropia este o organizație nonguvernamentală, care funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2007, fiind singura organizație de tip federativ din Patriarhia Română.

Misiunea acesteia reprezintă sprijinul Bisericii în lucrarea social – filantropică, dedicată pentru oameni în spiritul învăţăturii creştine.

Scopul Federației este creşterea impactului şi eficienţei acţiunilor sociale ale organizaţiilor membre sau partenere şi ale structurilor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, ca răspuns la provocările sociale actuale.

Ajută un vârstic

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” continuă la nivel național, iar fiecare donație poate face diferența în viața unui vârstnic aflat în nevoie.

Donează direct în contul Federației Filantropia: IBAN RO14 BTRL RONC RT00 M037 5508 (LEI).

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Foto credit: Federația Filantropia