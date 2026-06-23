Arhimandritul Alexandru Ghenț, stareț al Mănăstirii Feleacu timp de peste trei decenii, a trecut la Domnul

Arhimandritul Alexandru Ghenț, stareț al Mănăstirii „Sfânta Treime” din Feleacu timp de peste trei decenii, a trecut marți la Domnul.

Părintele Alexandru Ghenț a slujit la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Feleacu, județul Cluj, încă de la reînființarea acesteia, în anul 1992.

Potrivit informațiilor transmise de mănăstire, slujbele de priveghi vor fi oficiate marți în Biserica voievodală, și miercuri, de la ora 18:00, în Biserica mare.

Slujba înmormântării va avea loc joi, de la ora 12:00, și va fi oficiată de Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Profundă chemare spirituală

Arhimandritul Alexandru Ghenț a ales viața monahală dintr-o profundă chemare spirituală. În anul 1992, odată cu reînființarea vechiului așezământ monahal de pe Dealul Feleacului, a fost numit stareț al mănăstirii, funcție pe care a îndeplinit-o neîntrerupt până la trecerea sa la cele veșnice.

În această perioadă, a coordonat ample lucrări de dezvoltare și restaurare, contribuind decisiv la ridicarea noii biserici și a ansamblului monahal. Pentru activitatea sa, în luna iunie a anului 2014, a fost hirotesit arhimandrit de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, primind cea mai înaltă distincție monahală.

De-a lungul celor peste 30 de ani de stăreție, părintele Alexandru Ghenț s-a remarcat prin grija față de pelerini, prin spiritul gospodăresc și prin viața de rugăciune, menținând vie tradiția duhovnicească a Mănăstirii Feleacu și transformând așezământul într-un important reper spiritual al Transilvaniei.

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Foto credit: Radio Renașterea