Specialiști români și maghiari au participat la cercetările privind identificarea osemintelor Sf. Anastasia Șaguna

Specialiști români și maghiari au participat luni la cercetările desfășurate în Cimitirul Kerepesi din Budapesta, în cadrul demersurilor de identificare a osemintelor Sfintei Anastasia Șaguna, canonizată de Biserica Ortodoxă Română în anul 2025.

Activitatea de cercetare a început cu deschiderea cavoului familiei Grabovsky din Cimitirul Kerepesi, unde se presupune că au fost depuse osemintele mamei Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și ale celor doi copii ai săi, Evreta și Ecaterina.

La cercetări a participat Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, împreună cu reprezentanți ai Arhiepiscopiei Sibiului, ai Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” din București și ai Institutului Patrimoniului Național de la Budapesta (NÖRI).

Primele rezultate

În urma deschiderii cavoului, au fost realizate fotografii și observații preliminare, însă nu au fost identificate elemente care să permită o concluzie certă.

„Am considerat că astăzi această cercetare a fost mult mai superficială decât ne-am fi așteptat. S-au făcut câteva poze, după care, deși am insistat și am cerut în mod insistent să putem cerceta la fața locului unele dintre probele mai relevante, acest lucru nu a fost posibil”, a declarat Preasfințitul Părinte Siluan pentru Trinitas TV.

Episcopul Ungariei a precizat că în interiorul cavoului există elemente care ar putea justifica investigații suplimentare: „Există încă șanse de a continua aceste cercetări la un nivel și mai profesionist. Noi considerăm că există încă șanse de a continua aceste cercetări, iar doamnele noastre antropolog sunt la dispoziție, cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, pentru a face aceste cercetări”.

Speranța continuării investigațiilor

Deși procedura actuală s-a încheiat fără un rezultat concludent, Preasfinția Sa speră că dialogul instituțional dintre părțile implicate va permite reluarea cercetărilor.

„Nădăjduim ca, prin discuția dintre cele două țări, să poată fi reluată cercetarea la un nivel mult mai profesionist și atunci vom avea un răspuns mai cert dacă, într-adevăr, moaștele Sfintei Anastasia vor putea fi descoperite sau nu”.

PS Siluan a subliniat la final importanța duhovnicească a mamei Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, indiferent de rezultatul cercetărilor: „Rămâne în viața și în sufletele noastre și în istoria Bisericii Ortodoxe Române ca o mare sfântă și ca mama unui mare sfânt pentru ardeleni”.

Foto credit: Episcopia Ungariei