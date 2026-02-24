Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Patriarhul Daniel: Postul este o școală de înfrânare duhovnicească și de eliberare de patimile egoiste

„Postul nu este un simplu exercițiu de igienă și de estetică, ci este o școală de înfrânare duhovnicească, o școală de despătimire sau de eliberare treptată din patimile egoiste pentru a dobândi iubirea smerită și milostivă sau darnică aflată în Iisus Hristos, Cel care s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce”, a spus luni Patriarhul Daniel.

Arhid. Mihail Bucă: În Postul Mare, cântările ne coboară în mormântul patimilor noastre, ca de acolo să ne ridice Hristos

Arhid. Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale și coordonatorul Grupului psaltic Tronos, a explicat pentru Basilica.ro valoarea și rostul cântărilor de la slujbele din Postul Mare, perioadă care începe luni în Biserica Ortodoxă Română.

Comuniunea dintre conștiință și Dumnezeu, asemănată de IPS Ioachim cu un GPS care indică drumul cel bun

Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a asemănat duminică comuniunea dintre conștiința omului și Dumnezeu cu un GPS care îl duce pe cel rătăcit pe drumul cel bun.

Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române vor dialoga online cu diaspora americană despre pastorația familiei în Postul Mare

Mitropolia celor două Americi organizează, în perioada Postului Mare, programul educațional „Cercetându-ți Credința”, care va reuni ierarhi și teologi ai Bisericii Ortodoxe Române în întâlniri online dedicate pastorației familiei și studiului biblic.

Cu un pas mai aproape de redeschiderea Schitului de la Iordan: Arhim. Ioan Meiu s-a întâlnit cu autoritățile israeliene

„În prima zi a Postului Mare am avut, cu ajutorul lui Dumnezeu, prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967”, a anunțat pe Facebook Arhim. Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și superiorul așezămintelor românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan.

