Comuniunea dintre conștiință și Dumnezeu, asemănată de IPS Ioachim cu un GPS care indică drumul cel bun

Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a asemănat comuniunea dintre conștiința omului și Dumnezeu cu un GPS care îl duce pe cel rătăcit pe drumul cel bun.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat duminică Vecernia iertării, împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

„De vreme ce am conștientizat prin pocăință că suntem oameni păcătoși și ne regăsim într-o fel de nebuloasă, cum s-a găsit fiul risipitor, de aceea văd o legătură între fiul risipitor și GPS-ul pe care voi îl puneți la mașină”, a subliniat IPS Ioachim.

„GPS-ul, dacă nu îl pui la o sursă de energie, el nu înseamnă nimic. Dacă îl conectezi, el îți arată locul unde ești. Și gândiți-vă la fiul risipitor care a întors spatele tatălui său și a plecat într-o țară departe, într-o lume care nu este guvernată nici de pacea lui Hristos, nici de legea Lui, nici de ființa Lui”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Acest fiu risipitor, atunci când s-a branșat la rațiunea divină, și-a venit în sine și a văzut cine este și ce este mai curând. El a conștientizat atunci când s-a branșat la rațiunea divină, că este într-o mocirlă, într-un iureș al păcatelor”, a adăugat Arhiepiscopul Ioachim.

Legătura cu rațiunea divină

Înaltpreasfinția Sa a atras atenția asupra păcatelor care îl abat pe om de la drumul său către Dumnezeu și rup legătura cu El.

„Vedeți această depărtare de Dumnezeu în ce hal te aduce? Pentru faptul că nu mai ești conștient de tine însuți, ci păcatele pun stăpânire pe tine, și atunci, bineînțeles, că tu ești derobat de la cărarea comuniunii și încerci să te ridici singur, ori nu se poate, ci prin Dumnezeu, cum nu poți ajunge acasă dacă nu branșezi acel aparat ca să te ghidezi pe drum. Fiul s-a branșat la rațiunea divină și a început să-și dea seama ce mai este din cine este”.

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a evidențiat importanța conștiinței în procesul de revenire pe drumul cel bun.

„Atunci când te branșezi la rațiunea divină, ea îți dă lumină. Dar tu până ce atingi lumina, găsești tot felul de obstacole și de scuze. Și totuși mergi, chiar dacă conștiința te mustră. Conștiința este cea care ține echilibrul ființial. Este glasul lui Dumnezeu pentru om”.

„Când se trezește conștiința dreaptă și Dumnezeu Se regăsește prin tine sau vorbește prin tine sau Se odihnește întru tine, iar Duhul Sfânt se așază în sufletul tău și Duhul se roagă cu suspinele negrăite, cum spune Sf. Ap. Pavel, atunci, bineînțeles, tu ai o viață dreaptă, adică ai început starea de pocăință și ajungi în sfârșit la finalul drumului tău”, a explicat ierarhul.

Slujba s-a încheiat cu ritualul de iertare, prin care clericii și credincioșii și-au cerut iertare unii altora, conform tradiției.

